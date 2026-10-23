Σοκ στην οικογένεια της Μέγκαν Μαρκλ: Ο αδελφός της κατήγγειλε τον πατέρα τους για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Sun, ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, ετεροθαλής αδελφός της Δούκισσας του Σάσεξ, προχώρησε σε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές, υποστηρίζοντας ότι εντόπισε εκατοντάδες, ενδεχομένως και χιλιάδες, φωτογραφίες και βίντεο ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα του 82χρονου πατέρα του. Το επίμαχο υλικό φέρεται να βρισκόταν σε τέσσερα μεγάλα κουτιά, τα οποία είχαν παραμείνει σε κατοικία στην πόλη Σεμπού των Φιλιππίνων.

Πώς έγινε η ανακάλυψη

Όπως περιέγραψε ο Τόμας Τζούνιορ, η ανακάλυψη έγινε όταν αναζητούσε ένα παλιό κινητό τηλέφωνο ανάμεσα στα αντικείμενα του πατέρα του. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, υποστηρίζει ότι εντόπισε σε συσκευή της LG ένα βίντεο διάρκειας περίπου 15 λεπτών με ιδιαίτερα σκληρό περιεχόμενο. Ακολούθως, με τη βοήθεια τεχνικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, φέρεται να εξέτασε και άλλα αποθηκευμένα αρχεία. Ο ίδιος δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα ότι η ανακάλυψη τον συγκλόνισε, οδηγώντας τον στην απόφαση να ενημερώσει τις αρχές, παρά τη στενή σχέση που διατηρούσε μέχρι τότε με τον πατέρα του.

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν επιθυμεί πλέον καμία επικοινωνία μαζί του, εκτός εάν χρειαστεί να καταθέσει στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Ενημερώθηκαν το FBI και οι αρχές των Φιλιππίνων

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Τόμας Τζούνιορ επικοινώνησε στις 10 Ιουλίου με το FBI, το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά των ΗΠΑ, καθώς και με την αστυνομία της Πενσιλβάνια. Παράλληλα, υπέβαλε ένορκη δήλωση στις αρμόδιες υπηρεσίες των Φιλιππίνων, όπου η υπόθεση έχει τεθεί υπό διερεύνηση. Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν το καταγγελλόμενο υλικό, προκειμένου να διαπιστώσουν τη φύση και την προέλευσή του, καθώς και κατά πόσον προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων. Το αμερικανικό περιοδικό People αναφέρει ότι το FBI επιβεβαίωσε την παραλαβή της σχετικής αναφοράς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πορίσματα εγκληματολογικής εξέτασης ούτε έχει ανακοινωθεί η απαγγελία ποινικών κατηγοριών σε βάρος του Τόμας Μαρκλ. Συνεπώς, οι ισχυρισμοί του γιου του παραμένουν ανεπιβεβαίωτες καταγγελίες.

Η αποξένωση από τη Μέγκαν Μαρκλ

Ο Τόμας Μαρκλ, πρώην διευθυντής φωτισμού σε τηλεοπτικές παραγωγές, έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εξαιτίας της πολυετούς ρήξης με την κόρη του. Η σχέση τους επιδεινώθηκε ιδιαίτερα το 2018, την περίοδο του γάμου της Μέγκαν με τον πρίγκιπα Χάρι, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο ίδιος είχε συνεργαστεί για τη λήψη σκηνοθετημένων φωτογραφιών από παπαράτσι. Έκτοτε, πατέρας και κόρη παραμένουν αποξενωμένοι. Ο 82χρονος αντιμετωπίζει επίσης σοβαρά προβλήματα υγείας και, σύμφωνα με τα διεθνή δημοσιεύματα, διαμένει πλέον σε μονάδα φροντίδας στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια για τις νέες καταγγελίες, ενώ εκπρόσωπός τους αρνήθηκε να τις σχολιάσει όταν του ζητήθηκε από το περιοδικό People.

Πηγές: The Sun, People, Huffington Post Greece