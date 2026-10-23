Νέο εξώδικο φέρεται να απέστειλε ο Νίκος Καρβέλας στην Άννα Βίσση, ζητώντας να μην προχωρήσει στην κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Happy Day».
Νέο εξώδικο Καρβέλα στην Άννα Βίσση - Ζητά να μην κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ
Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Happy Day», ο Νίκος Καρβέλας απέστειλε νέο εξώδικο στην Άννα Βίσση, επικαλούμενος νομικά δικαιώματα και ζητώντας να μην κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ. Την ίδια ώρα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα αινιγματικό story στο Instagram, υπό τους ήχους του «What a Life»
Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, ο γνωστός συνθέτης επικαλείται νομικά δικαιώματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο της νέας δισκογραφικής δουλειάς της τραγουδίστριας, επιχειρώντας μέσω του εξωδίκου να εμποδίσει την κυκλοφορία της.
Την ίδια ώρα, το βράδυ της Πέμπτης, η Άννα Βίσση δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να χαλαρώνει στον καναπέ της, υπό τους ήχους του τραγουδιού «What a Life» των Scarlet Pleasure.
Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού, οι στίχοι του οποίου αναφέρονται στην απόλαυση της ζωής και στην αδιαφορία για τις απόψεις των άλλων, προκάλεσε ενδιαφέρον, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί εάν η ανάρτηση συνδέεται με τις πληροφορίες για το εξώδικο.
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