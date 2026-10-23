Νέο εξώδικο Καρβέλα στην Άννα Βίσση - Ζητά να μην κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, ο γνωστός συνθέτης επικαλείται νομικά δικαιώματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο της νέας δισκογραφικής δουλειάς της τραγουδίστριας, επιχειρώντας μέσω του εξωδίκου να εμποδίσει την κυκλοφορία της.

Την ίδια ώρα, το βράδυ της Πέμπτης, η Άννα Βίσση δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να χαλαρώνει στον καναπέ της, υπό τους ήχους του τραγουδιού «What a Life» των Scarlet Pleasure.

Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού, οι στίχοι του οποίου αναφέρονται στην απόλαυση της ζωής και στην αδιαφορία για τις απόψεις των άλλων, προκάλεσε ενδιαφέρον, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί εάν η ανάρτηση συνδέεται με τις πληροφορίες για το εξώδικο.