Ο Χάρης Γεωργίου στον τελικό της Junior Eurovision με το «WHO I CAN BE»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΡΙΚ, ο Κύπριος εκπρόσωπος θα εμφανιστεί στη δεύτερη θέση, μεταφέροντας μήνυμα αυτοπεποίθησης και πίστης στις δυνατότητες των παιδιών. Στη χθεσινή πρόβα των κριτικών επιτροπών απέσπασε θετικά σχόλια για τη φωνητική ερμηνεία και τη σκηνική παρουσία του.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, Θανάσης Τσώκος, ανέφερε ότι το Ίδρυμα στήριξε τον νεαρό ερμηνευτή από την πρώτη στιγμή, προσφέροντάς του πλήρη υποστήριξη κατά την προετοιμασία. Εξέφρασε επίσης αισιοδοξία για την αποψινή εμφάνιση και ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Κύπριο εκπρόσωπο.

Την κυπριακή αποστολή στη Μάλτα αποτελούν η Αρχηγός Αποστολής Μαρία Χαρή, ο Head of Media Ανδρέας Αναστασίου, καθώς και στελέχη του ΡΙΚ και της παραγωγής.

Το ΡΙΚ καλεί το κοινό στην Κύπρο και στο εξωτερικό να στηρίξει τη συμμετοχή με τον αριθμό 2. Η διαδικτυακή ψηφοφορία είναι δωρεάν και πραγματοποιείται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας JESC.TV. Δικαίωμα ψήφου για την Κύπρο έχουν και οι κάτοικοι της χώρας.

Ο διαγωνισμός θα μεταδοθεί ζωντανά το Σάββατο στις 22:00, ώρα Κύπρου, από το ΡΙΚ1, το ΡΙΚ HD, το ΡΙΚ Sat και το Πρώτο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου, καθώς και διαδικτυακά μέσω του rik.cy. Τον σχολιασμό της μετάδοσης έχει αναλάβει ο Κυριάκος Πατσίδης.