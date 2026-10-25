Junior Eurovision 2026: Η Αρμενία σήκωσε το τρόπαιο στη Μάλτα - Πώς τα πήγε η Κύπρος με τον 13χρονο Χάρη

Σύμφωνα με το ΡΙΚ, το τρόπαιο κατέκτησε η νεαρή ερμηνεύτρια Νάρε, χαρίζοντας στη χώρα της ακόμη μία σημαντική διάκριση στον θεσμό.

Η Κύπρος, με εκπρόσωπο τον 13χρονο Χάρη Γεωργίου και το τραγούδι «WHO I CAN BE», κατέλαβε τη 10η θέση στην τελική κατάταξη.

Στις ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν οι εμφανίσεις της περσινής νικήτριας της Junior Eurovision, Lou, και της Dara. Οι δύο ερμηνεύτριες καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό.

Πηγή: ΚΥΠΕ