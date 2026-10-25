Η Αρμενία αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του 24ου Διαγωνισμού Τραγουδιού Junior Eurovision 2026, ο οποίος ολοκληρώθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο MFCC της Μάλτας, με τη συμμετοχή 16 χωρών.
Junior Eurovision 2026: Η Αρμενία σήκωσε το τρόπαιο στη Μάλτα - Πώς τα πήγε η Κύπρος με τον 13χρονο Χάρη
Η Αρμενία κατέκτησε το τρόπαιο στον 24ο διαγωνισμό, που φιλοξενήθηκε στη Μάλτα με τη συμμετοχή 16 χωρών.
Σύμφωνα με το ΡΙΚ, το τρόπαιο κατέκτησε η νεαρή ερμηνεύτρια Νάρε, χαρίζοντας στη χώρα της ακόμη μία σημαντική διάκριση στον θεσμό.
Η Κύπρος, με εκπρόσωπο τον 13χρονο Χάρη Γεωργίου και το τραγούδι «WHO I CAN BE», κατέλαβε τη 10η θέση στην τελική κατάταξη.
Στις ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν οι εμφανίσεις της περσινής νικήτριας της Junior Eurovision, Lou, και της Dara. Οι δύο ερμηνεύτριες καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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