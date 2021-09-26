Άννα Βίσση: Η στιγμή που τραγουδά το «Δώδεκα» με τον Πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό και την αποθεώνει (video)









Πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Μονακό η συναυλία της Άννας Βίσση στο Μόντε Κάρλο του Μονακό. Η Άννα Βίσση τραγούδησε ενώπιον του Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό, ο οποίος την προσκάλεσε για μια βραδυά στο πλέον εμβληματικό χώρο «Salle des Etoiles», χώρος που έχουν τραγουδήσει οι μεγαλύτεροι αστέρες του κόσμου, όπως ο Έλτον Τζον και Rıhanna.



Φυσικά το high-light της βραδυάς τελικά ήταν η παρουσία του Πρίγκιπα Αλβέρτου στην σκηνή μαζί με την «Απόλυτη» Σταρ, όπου μαζί χόρεψαν ενώ η Άννα Βίσση του αφιέρωσε το «Δώδεκα».



«Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β 'του Μονακό χορεύει με την Ελληνίδα σούπερ σταρ Άννα Βίσση στη συναυλία της. Πολύ συγκινητικές στιγμές που έφεραν στο νου το παλιό ισχυρό ελληνικό πνεύμα, ενώ το «Salle des Etoiles» μεταμορφώθηκε σε ελληνικό νησί», γράφει στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο οΑπαστράπτουσα και λαμπερή ηχορεύει μαζί του και του αφιερώνει το «12».Η συναυλία που πραγματοποιήθηκε έχει σκοπό τη διάσωση της μεσογειακής φώκιας ενώ το πιο φθηνό εισιτήριο κόστιζε περί τα 700 ευρώ.Στο Salle des Etoiles εκεί όπου έχουμε δει την βασιλική οικογένεια του Μονακό να συμμετέχει σε γκαλά, πραγματοποιήθηκε η συναυλία τηςστο πριγκιπάτο. Να σημειωθεί ότι ο Πρίγκιπας του Μονακό δηλώνει φανατικός θαυμαστής της Άννας Βίσση και όποτε βρεθεί στην Ελλάδα παρακολουθεί συναυλίες της.