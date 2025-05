Απόψε ο μεγάλος τελικός της Eurovision - Πότε εμφανίζεται η Ελλάδα με την Κλαυδία

Πραγματοποιείται απόψε Σάββατο ο μεγάλος τελικός του 69ου διαγωνισμού της Eurovision 2025, που θα αρχίσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΡΙΚ1.

Στη σκηνή της αίθουσας St. Jakobshalle στη Βασίλεια, θα ανέβουν συνολικά 26 χώρες, διεκδικώντας το τρόπαιο. Ανάμεσά τους είναι οι 10 που προήλθαν από τον Α' Ημιτελικό (η Κύπρος δεν προκρίθηκε), οι 10 από τον Β' Ημιτελικό (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), οι Big Five (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ιταλία), καθώς και η οικοδέσποινα χώρα, η Ελβετία.

Η Ελλάδα με την Κλαυδία και το «Αστερομάτα» θα εμφανιστεί 17η στη σκηνή. Το πρόγραμμα θα ανοίξει η Νορβηγία και θα κλείσει η Αλβανία.

Κάθε κράτος που παίρνει μέρος στον τελικό λαμβάνει δύο ξεχωριστές βαθμολογίες: μία από την επιτροπή κριτικών και μία ξεχωριστή από τους φιλάθλους σε όλη την Ευρώπη. Οι θεατές μπορούν να στείλουν έως και 20 ψήφους, χρησιμοποιώντας τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα SMS ή την επίσημη εφαρμογή της Eurovision.

Επιτρέπεται να ψηφίσουν και για υποψηφιότητες άλλων χωρών, πέρα από τη δική τους.

Η σειρά εμφάνισης και τα τραγούδια του τελικού

1. Νορβηγία – Kyle Alessandro – Lighter

2. Λουξεμβούργο – Λόρα Θορν – La poupée monte le son

3. Εσθονία – Tommy Cash – Espresso Macchiato

4. Ισραήλ – Γιουβάλ Ραφαέλ – New Day Will Rise

5. Λιθουανία – Katarsis – Tavo akys

6. Ισπανία – Melody – Esa diva

7. Ουκρανία – Ziferblat – Bird of Pray

8. Ηνωμένο Βασίλειο – Remember Monday – What The Hell Just Happened?

9. Αυστρία – JJ – Wasted Love

10. Ισλανδία – VAEB – Roa

11. Λετονία – Tautumeitas – Bur man laimi

12. Ολλανδία – Claude – C’est la vie

13. Φινλανδία – Έρικα Βίκμαν – Ich komme

14. Ιταλία – Λούτσιο Κόρσι – Volevo essere un duro

15. Πολωνία – Justyna Steczkowska – Gaja

16. Γερμανία – Abor & Tynna – Baller

17. Ελλάδα – Κλαυδία – Αστερομάτα

18. Αρμενία – Parg – Survivor

19. Ελβετία – Zoë Më – Voyage

20. Μάλτα – Μιριάνα Κόντε – Serving

21. Πορτογαλία – Napa – Deslocado

22. Δανία – Sissal – Hallucination

23. Σουηδία – KAJ – Bara Bada Bastu

24. Γαλλία – Λουάν – Maman

25. Άγιος Μαρίνος – Gabry Ponte – Tutta l’Italia

26. Αλβανία – Shkodra Elektronike – Zjerm

Τα προγνωστικά για τον μεγάλο τελικό

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχημάτων για τη Eurovision, η Σουηδία φαίνεται να ηγείται της κούρσας, με το συγκρότημα KAJ και το τραγούδι Bara bada bastu, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση και ξεχωρίζοντας ως το μεγάλο φαβορί.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ/ pelop.gr