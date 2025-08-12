Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Εκνευρισμένος στο τέλος παράστασης στα Χανιά - «Λυπάμαι αλλά δεν γίνεται» (βίντεο)

Ξέσπασε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης στο τέλος της παράστασης «Ο θάνατος του εμποράκου» στα Χανιά.

Όπως ακούγεται στο σχετικό βίντεο, αιτία για τον έντονο εκνευρισμό του ηθοποιού ήταν οι φωνές που ακούγονταν έξω από τον χώρο του θεάτρου, κάτι που όπως ήταν αναμενόμενο επηρέασε όλα τα μέλη του θιάσου.

«Πρέπει να πείσετε τον Δήμο σας να σταματήσει αυτό το πράγμα που γινόταν έξω. Την ώρα που πάμε να ερμηνεύσουμε, να μας κράζουν. Ντροπή τους! Λυπάμαι αλλά δεν γίνεται. Απηυδήσαμε όλοι μας, ένας ολόκληρος θίασος... με αυτό που συνέβαινε απ' έξω. Αν θέλουν να μας κράξουνε, δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε» είπε στο τέλος της παράστασης ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Ο ηθοποιός δεν παρέλειψε ωστόσο να ευχαριστήσει όσους παρευρέθηκαν και παρακολούθησαν την παράσταση μέχρι τέλους.

Σύμφωνα μάλιστα με καταγγελίες θεατών στο zarpanews.gr, οι φωνές ήταν τόσο δυνατές που δεν ήταν μόνο αποπροσανατολιστικές για τον θίασο, αλλά και ενοχλητικές για το κοινό που δεν μπορούσε να παρακολουθήσει και να ευχαριστηθεί την παράσταση.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί κι άλλες φορές.

Πηγή: lifo.gr