Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Buzzlife

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Εκνευρισμένος στο τέλος παράστασης στα Χανιά - «Λυπάμαι αλλά δεν γίνεται» (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Πρέπει να πείσετε τον Δήμο σας να σταματήσει αυτό το πράγμα», είπε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός απευθυνόμενος στο κοινό της παράστασης.

Ξέσπασε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης στο τέλος της παράστασης «Ο θάνατος του εμποράκου» στα Χανιά.

Όπως ακούγεται στο σχετικό βίντεο, αιτία για τον έντονο εκνευρισμό του ηθοποιού ήταν οι φωνές που ακούγονταν έξω από τον χώρο του θεάτρου, κάτι που όπως ήταν αναμενόμενο επηρέασε όλα τα μέλη του θιάσου.

«Πρέπει να πείσετε τον Δήμο σας να σταματήσει αυτό το πράγμα που γινόταν έξω. Την ώρα που πάμε να ερμηνεύσουμε, να μας κράζουν. Ντροπή τους! Λυπάμαι αλλά δεν γίνεται. Απηυδήσαμε όλοι μας, ένας ολόκληρος θίασος... με αυτό που συνέβαινε απ' έξω. Αν θέλουν να μας κράξουνε, δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε» είπε στο τέλος της παράστασης ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Ο ηθοποιός δεν παρέλειψε ωστόσο να ευχαριστήσει όσους παρευρέθηκαν και παρακολούθησαν την παράσταση μέχρι τέλους.

Σύμφωνα μάλιστα με καταγγελίες θεατών στο zarpanews.gr, οι φωνές ήταν τόσο δυνατές που δεν ήταν μόνο αποπροσανατολιστικές για τον θίασο, αλλά και ενοχλητικές για το κοινό που δεν μπορούσε να παρακολουθήσει και να ευχαριστηθεί την παράσταση.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί κι άλλες φορές.

Πηγή: lifo.gr

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited