Ο Κέβιν Κόστνερ ζητά την απόρριψη αγωγής κασκαντέρ για σκηνή βιασμού στο «Horizon»

Την απόρριψη της αγωγής που κατέθεσε η κασκαντέρ Ντέβιν ΛαΜπέλα ζητά ο Κέβιν Κόστνερ για την υπόθεση που αφορά στη σκηνή βιασμού στο «Horizon».

Η ΛαΜπέλα υποστήριξε ότι την υποχρέωσε να συμμετάσχει σε μια απρογραμμάτιστη σκηνή βιασμού στη western σειρά. Η ίδια ισχυρίστηκε για πρώτη φορά σε αγωγή που κατατέθηκε τον Μάιο ότι υπήρξε «θύμα μιας βίαιης, απρογραμμάτιστης, απροειδοποίητης σκηνής βιασμού που σκηνοθέτησε ο Κέβιν Κόστνερ», ενώ εκτελούσε χρέη stand-in για την ηθοποιό Έλα Χαντ στο «Horizon: An American Saga - Chapter 2» τον Μάιο του 2023.

Σε τροποποιημένο δικόγραφο που κατατέθηκε στις 18 Ιουνίου, η Ντέβιν ΛαΜπέλα προσκόμισε στιγμιότυπα μηνυμάτων με τον συντονιστή οικειότητας της ταινίας, καθώς και λεπτομερείς περιγραφές των ψυχολογικών συνεπειών που, όπως ισχυρίζεται, βίωσε μετά τη σκηνή.

Τον ίδιο μήνα, ο δικηγόρος του Κόστνερ απέρριψε τις κατηγορίες της σε δήλωση, κατηγορώντας την ότι επινόησε την ιστορία της και επιμένοντας ότι «δεν υπήρχε καμία ερωτική ή σεξουαλική πράξη» στη σκηνή που γυρίστηκε. Η νομική ομάδα του Κέβιν Κόστνερ κατέθεσε νέα έγγραφα, με τα οποία ζητεί την πλήρη απόρριψη της αγωγής της κασκαντέρ.

Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι η ΛαΜπέλα ήταν χαρούμενη στα γυρίσματα και μάλιστα έστειλε μήνυμα ευγνωμοσύνης σε έναν προϊστάμενο μετά την ολοκλήρωση, ενώ παραθέτουν και τη δική τους εκδοχή για το τι συνέβη. Σύμφωνα με την ένορκη δήλωση του Κόστνερ, η σκηνή περιλαμβανόταν στο σενάριο και η κασκαντέρ βρισκόταν «με κοστούμι» φορώντας σορτσάκι κάτω από φόρεμα μέχρι τον αστράγαλο, ξαπλωμένη δίπλα στον ηθοποιό Ρότζερ Άιβενς μέσα σε μια άμαξα.

Στην κατάθεσή του τόνισε: «Δεν υπήρχε γυμνό, προσομοιωμένο σεξ, προσομοιωμένος βιασμός, σωματική επαφή, πάλη, κίνηση λεκάνης ή οποιαδήποτε φυσική πράξη πέρα από το να τραβηχτεί το φόρεμα της Ντέβιν από τους αστραγάλους ως τα γόνατα». Πρόσθεσε επίσης: «Αν το φόρεμα μάζεψε γύρω από τα γόνατα (είχε πολύ ύφασμα), παρέμεινε κάτω από τη μέση και τα εσώρουχα δεν κουνήθηκαν». Υποστήριξε ακόμη, ότι η σκηνή είχε στηθεί εκ των προτέρων με συμμετοχή της ΛαΜπέλα, η οποία «κατανοούσε τι θα συμβεί και συναίνεσε να βοηθήσει».

Ο ίδιος ήταν σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός και πρωταγωνιστής στο «Horizon» και συγκέντρωσε δηλώσεις άλλων μελών του καστ και του συνεργείου, που διαψεύδουν την εκδοχή της Ντέβιν ΛαΜπέλα.

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι μετά τα γυρίσματα η ΛαΜπέλα έστειλε μήνυμα σε έναν προϊστάμενο γράφοντας: «Ευχαριστώ για αυτές τις υπέροχες εβδομάδες! Σε εκτιμώ πολύ! Έμαθα τόσα πολλά και ευχαριστώ ξανά. Είμαι πολύ χαρούμενη που όλα πήγαν έτσι. Καλή συνέχεια στα γυρίσματα και θα μιλήσουμε σύντομα!».

Η νέα νομική κίνηση του Κόστνερ έρχεται σχεδόν δύο μήνες αφότου η Ντέβιν ΛαΜπέλα και η νομική της ομάδα επέμειναν στις κατηγορίες τους, κατηγορώντας τον Κέβιν Κόστνερ και άλλα πρόσωπα ότι συνωμοτούν για να τη φιμώσουν και να υποβαθμίσουν τα στοιχεία της.

«Ένιωσα ταπείνωση και σοκ» καταγγέλλει η Ντέβιν ΛαΜπέλα

Η αγωγή της Ντέβιν ΛαΜπέλα, που κατατέθηκε στην Καλιφόρνια περιλαμβάνει κατηγορίες για παραβίαση συμβολαίου, σεξουαλική παρενόχληση και δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η ΛαΜπέλα ανέφερε ότι στις 2 Μαΐου 2023 ο Κόστνερ εισήγαγε αυτοσχεδιαστικά μια νέα σκηνή βιασμού για τον χαρακτήρα της Τζουλιέτ, η οποία δεν υπήρχε στο αρχικό σενάριο. Μία ημέρα νωρίτερα, η Χαντ και η ΛαΜπέλα είχαν ήδη συμμετάσχει σε γυρίσματα μιας προγραμματισμένης σκηνής βιασμού με διαφορετικό ηθοποιό, παρουσία συντονιστή οικειότητας. Όπως αναφέρεται στην αγωγή, όταν η Χαντ πληροφορήθηκε την προσθήκη της νέας σκηνής, αρνήθηκε να τη γυρίσει και αποχώρησε. Στη συνέχεια, η ΛαΜπέλα κλήθηκε να την αντικαταστήσει χωρίς να γνωρίζει ότι η σκηνή δεν περιλαμβανόταν στο σενάριο και ότι η Χαντ είχε ήδη αρνηθεί να συμμετάσχει.

Στην καταγγελία τονίζεται ότι η ΛαΜπέλα δεν είχε ενημερωθεί πως ο νέος άντρας ηθοποιός είχε λάβει οδηγίες να τη σπρώξει στο έδαφος, να την ακινητοποιήσει και να σηκώσει βίαια τη φούστα της, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία πρόβα ή έγκριση. Ο Κόστνερ φέρεται να της έδωσε την εντολή να «ξαπλώσει» σε ένα κάρο και κατόπιν καθοδήγησε τον ηθοποιό να επαναλαμβάνει «άγριες προσομοιώσεις βιασμού» σε πολλαπλές λήψεις.

Η ΛαΜπέλα υποστηρίζει ότι παραβιάστηκαν οι κανόνες του συνδικάτου Sag-Aftra, που απαιτούν έγγραφη συναίνεση και ειδοποίηση τουλάχιστον 48 ωρών για γυρίσματα που περιλαμβάνουν γυμνό ή σεξουαλικό περιεχόμενο. Επιπλέον, ο υποχρεωτικός συντονιστής οικειότητας, που ήταν παρών στην προηγούμενη σκηνή και απαιτούνταν λόγω της ιδιότητάς της ως stand-in της Χαντ, απουσίαζε. Το γύρισμα δεν έγινε σε κλειστό χώρο, αλλά προβαλλόταν σε οθόνες ορατές σε όλο το συνεργείο.

Σε αντίθεση με αυτό, η σκηνή της προηγούμενης ημέρας, που ήταν καταγεγραμμένη στο σενάριο, πραγματοποιήθηκε με πρόβες, παρουσία συντονιστή και σε απομονωμένο χώρο, όπως ορίζουν οι κανονισμοί. Η ΛαΜπέλα δηλώνει ότι βίωσε «σοκ, ταπείνωση και ντροπή» και από τον Ιούνιο του 2023 ξεκίνησε συνεδρίες ψυχοθεραπείας. «Ένιωσα εκτεθειμένη, απροστάτευτη και βαθιά προδομένη από ένα σύστημα που υποσχόταν ασφάλεια και επαγγελματισμό. Αυτό που μου συνέβη γκρέμισε την εμπιστοσύνη μου και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που κινούμαι στον χώρο».

