Σοφία Λόρεν: Με το διαχρονικό polka dots φόρεμα πριν από 61 χρόνια

Στο video που έχει δημοσιεύσει στο Instagram της η elena's diary, η Σοφία Λόρεν εμφανίζεται στα καλύτερά της και κλέβει τις εντυπώσεις

Είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες του ιταλικού κινηματογράφου που έχει κατακτήσει διεθνή φήμη και θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Η Σοφία Λόρεν είναι Ιταλίδα ηθοποιός βραβευμένη με Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία του Βιτόριο ντε Σίκα "Η ατιμασμένη" και αποτελεί μια από τις πιο κομψές κυρίες της μεγάλης οθόνης.

Πίσω στο 1964, η Σοφία Λόρεν συμμετείχε σε ένα video όπου θέλει να παρουσιάσει τις ομορφιές της Ιταλίας στο ευρύ κοινό. Η ίδια εμφανίζεται στην οθόνη με μια διαχρονική επιλογή και ένα κομψό polka dots φόρεμα και ξεχωρίζει. Η διάσημη ηθοποιός που έχει διαγράψει την προσωπική της πορεία με το στιλ και την ιταλική φινέτσα της επιλέγει ένα από τα must have κομμάτια μιας γκαρνταρόμπας της, που αναδεικνύει τη σιλουέτα της. και φυσικά το συνδυάζει με τις αγαπημένε της γόβες.

Η Σοφία Λόρεν τον ερχόμενο Σεπτέμβρη θα κλείσει τα 91 της χρόνια και συνεχίζει να ένια ένα από τα αδιαμφισβήτητα σύμβολα του ιταλικού κινηματογράφου.

"Στη Ρώμη του 1964 με την Σοφία Λόρεν", αναφέρει χαρακτηριστικά το video.

 

Πηγή: womantoc.gr

