Φεστιβάλ Νέων Up To YOU(th) 2025

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης συνδιοργανώνουν για 9η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Νέων “Up To YOU(th)”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025, στο Πάρκο Ακρόπολης στη Λευκωσία, από τις 17:00 και έπειτα.

Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή για τη νεανική δημιουργικότητα, την καινοτομία, τον εθελοντισμό και τη συμπερίληψη, με στόχο να δώσει βήμα στους νέους και τις νέες της Κύπρου να εκφραστούν, να δημιουργήσουν, να συμμετέχουν και να εμπνευστούν.

Ένα φεστιβάλ με νόημα

Το Up To YOU(th) δεν είναι απλώς φεστιβάλ - είναι μια δήλωση: προβάλλει την ενέργεια, τη φαντασία, τις ανησυχίες και τις φωνές των νέων. Στόχος του είναι να ενδυναμώσει και να ενθαρρύνει όσες και όσους επιθυμούν να οραματιστούν και να συμβάλουν σε ένα πιο φωτεινό αύριο.

Παράλληλα, προωθεί τις αξίες της κοινωνικής συμμετοχής, της διαφορετικότητας και της ενσυναίσθησης, μέσα από πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα δράσεων και εμπειριών για όλες τις ηλικίες.

Προσβασιμότητα και συμπερίληψη

Η φετινή διοργάνωση ενισχύει ακόμη περισσότερο τη συμπερίληψη, με υποδομές και παροχές που διασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή όλων. Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ράμπες για τροχοκαθίσματα, σήμανση για άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς και παρουσία διερμηνέων στη νοηματική γλώσσα, τόσο στον χώρο όσο και στην κεντρική σκηνή.

Βασικές ενότητες του φεστιβάλ

Μουσική και ψυχαγωγία

Στην κεντρική σκηνή θα εμφανιστούν δημοφιλή νεανικά συγκροτήματα και μαθητικές μπάντες, δημιουργώντας τον ιδανικό ρυθμό για μια ζωντανή και εορταστική ατμόσφαιρα.

Αληθινές ιστορίες ζωής από άτομα με διαφορετικές εμπειρίες, που προωθούν τον διάλογο, την κατανόηση και την αποδοχή στη βάση της διαφορετικότητας.

Ενότητα αφιερωμένη στην τεχνολογία και την καινοτομία, με VR εφαρμογές, ρομποτικές μονομαχίες, 3D εκτυπώσεις, παρουσιάσεις από το Youth Makerspace και τους STEAMers του ΟΝΕΚ, καθώς και συμμετοχή ακαδημαϊκών και τεχνολογικών φορέων.

Με τη συνεργασία της GeekMania, η ενότητα περιλαμβάνει cosplay, κόμικς, επιτραπέζια παιχνίδια και άλλα στοιχεία της geek κουλτούρας.

Επιστήμη και αστρονομία

Εντυπωσιακά επιστημονικά πειράματα από το Sci-Co Cyprus και αστροπαρατήρηση με τηλεσκόπια του Κυπριακού Οργανισμού Αστρονομίας.

Προβολές ταινιών μέσα στις σπηλιές του πάρκου με τίτλο «Οι Πρώτες Ταινίες», παρουσία Κυπρίων σκηνοθετών. Σε συνεργασία με τους οργανισμούς GeekOtopos Collaborative Hive και STYX Film Encounters.

Διαδραστικό κυνήγι θησαυρού με γρίφους και έπαθλα, για όσους αγαπούν την περιπέτεια και την εξερεύνηση.

Eco-Sports

Στο Eco-Sports η διασκέδαση συναντά τη βιωσιμότητα! Μέσα από πρωτότυπα παιχνίδια και αθλητικές δραστηριότητες κατασκευασμένες από επαναχρησιμοποιημένα υλικά, θα ζήσεις εμπειρίες γεμάτες ομαδικότητα, συνεργασία και δημιουργία. Ανακάλυψε πώς απλά, καθημερινά αντικείμενα μπορούν να μεταμορφωθούν σε ευφάνταστα αθλητικά παιχνίδια και ανακάλυψε τη δύναμη της επαναχρησιμοποίησης μέσα από το παιχνίδι.

Στην Παιδική Γωνιά θα φιλοξενούνται δράσεις με clown, ζωγραφική, χορό, παραμύθια και Καραγκιόζη, για τους μικρούς φίλους του φεστιβάλ.

Εξερεύνηση και βιωματικές δράσεις

Το Σώμα Κυπρίων Οδηγών και οι Πρόσκοποι συμμετέχουν με δραστηριότητες όπως κατασκευή πυξίδας, γραφή σε κώδικα Μορς και προσκοπικά παιχνίδια.

Το καταφύγιο Simba θα βρίσκεται στον χώρο με κουτάβια προς υιοθεσία και συμβουλές για φροντίδα των ζώων.

Συμμετοχή περισσότερων από 70 ΜΚΟ και οργανωμένων ομάδων, σε συνεργασία με το NGO Support Centre και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. Στόχος, η δικτύωση και η ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για προγράμματα και χρηματοδοτικές ευκαιρίες του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, ενώ θα λειτουργεί και σημείο φόρτισης κινητών.

Το Up To YOU(th) 2025 είναι για όλους!

Είναι μια μέρα δημιουργίας, συμμετοχής, διασκέδασης και έμπνευσης. Σας περιμένουμε!

To Φεστιβάλ Νέων, «Up To YOU(th)», είναι μια συνδιοργάνωση με το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης. Δες αναλυτικά όλες τις δραστηριότητες και το πρόγραμμα εδώ: www.onek.org.cy/uptoyouth25