Η Λεμεσός ανάμεσα στους 4 ζεστούς φθινοπωρινούς προορισμούς της Ευρώπης που προτείνει η Sun

Ενώ το καλοκαίρι δίνει σιγά-σιγά τη θέση του στο φθινόπωρο, πολλοί ευρωπαϊκοί προορισμοί εξακολουθούν να προσφέρουν ευχάριστες θερμοκρασίες για όσους θέλουν να συνεχίσουν τις διακοπές τους.

Είτε αναζητάτε ήρεμες παραλίες είτε ιστορικές πόλεις, υπάρχουν αρκετοί προορισμοί με θερμοκρασίες που φτάνουν στους 20 βαθμούς ακόμη και στα τέλη Οκτωβρίου, όπως αναφέρει η Sun.

Η βρετανική εφημερίδα μοιράστηκε τη λίστα της με μερικούς από τους πιο ζεστούς ταξιδιωτικούς προορισμούς στην Ευρώπη, που αποτελούν την ιδανική φθινοπωρινή απόδραση.

Οι 4 ζεστοί προορισμοί της Ευρώπης:

Λεμεσός, Κύπρος - Υψηλότερη θερμοκρασία: 28°C

Χτισμένη στην ακτή, η Λεμεσός είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου, γνωστή για την Παλιά Πόλη και τη ζωντανή μαρίνα της.

Η ιστορία της πόλης είναι περίπλοκη, καθώς ιδρύθηκε ανάμεσα στα αρχαία βασίλεια του Αμαθούς και του Κουρίου. Σήμερα, σώζονται πολλοί νεολιθικοί οικισμοί, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν το Κάστρο της Λεμεσού, όπου ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος παντρεύτηκε τη Βερεγάρια της Ναβάρρας, το 1191.

Στο εσωτερικό του κάστρου στεγάζεται το Μεσαιωνικό Μουσείο Κύπρου με μια τεράστια συλλογή εκθεμάτων, όπως κεραμικά, επιτύμβιες στήλες και όπλα.

Λεμεσός.

Περπατήστε κατά μήκος του παραλιακού Μόλου, με τα φοινικόδεντρα, και καταλήξτε σε μία από τις παραλίες με Γαλάζια Σημαία, όπως η παραλία Δασούδι ή η παραλία Lady's Mile.

Η παραλία Δασούδι εκτείνεται σε μήκος άνω του ενός χιλιομέτρου, με χρυσή άμμο και ήρεμα νερά, ιδανικά για κολύμπι.

Δίπλα στην παραλία υπάρχει ένα μικρό δάσος με πεύκα και ακακίες, με μονοπάτι για βόλτα αν θέλετε να περπατήσετε.

Η παραλία Lady's Mile εκτείνεται συνολικά 5 χιλιόμετρα με σκούρα, γκρι άμμο και πολλά κοχύλια. Αποτελεί επίσης εξαιρετικό σημείο για να δείτε τη Λίμνη Ακρωτηρίου με τα κοπάδια φλαμίνγκο.

Βαλέτα, Μάλτα - Υψηλότερη θερμοκρασία: 25°C

Η Βαλέτα, η πρωτεύουσα της Μάλτας, είναι μια οχυρωμένη πόλη και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, με μπαρόκ αρχιτεκτονική και περιτριγυρισμένη από εντυπωσιακά κρυστάλλινα νερά.

Για τους λάτρεις της ιστορίας, αξίζει μια επίσκεψη στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη, με το εντυπωσιακό εσωτερικό του και τον διάσημο πίνακα του Καραβάτζιο.

Για περισσότερα αρχιτεκτονικά αξιοθέατα, κατευθυνθείτε στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, που χτίστηκε μεταξύ του 16ου και του 18ου αιώνα.

Βαλέτα /Φωτογραφία: Unsplash

Η πόλη περιβάλλεται από γραφικούς κόλπους, οι οποίοι αποτελούν δημοφιλή σημεία για βόλτες με βάρκα.

Αν θέλετε να βουτήξετε στη θάλασσα, θα χρειαστεί να βγείτε εκτός της πόλης, σε μία από τις αμμώδεις παραλίες της χώρας.

Για παράδειγμα, περίπου μία ώρα με λεωφορείο από την πόλη βρίσκεται ο κόλπος Mellieħa, με ρηχά και ήρεμα νερά, ιδανικός για οικογένειες.

Κανάρια Νησιά, Ισπανία -Υψηλότερη θερμοκρασία: 27°C

Τα Κανάρια Νησιά στην Ισπανία διαθέτουν πολυάριθμους δημοφιλείς προορισμούς διακοπών, πολλοί από τους οποίους είναι ιδανικοί για ξεκούραστες αποδράσεις.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε προορισμούς όπως η Τενερίφη, τα Γκραν Κανάρια, η Λανθαρότε, η Φουερτεβεντούρα και η Λα Πάλμα.

Τα Γκραν Κανάρια προσφέρει έναν υπέροχο συνδυασμό από παραλίες και δραστηριότητες, που μπορούν να απολαύσουν οικογένειες, ζευγάρια και μοναχικοί ταξιδιώτες.

Γκραν Κανάρια / Φωτογραφία: Unsplash

Στη Λα Πάλμα θα συναντήσετε ηφαιστειακά τοπία με πυκνά, καταπράσινα δάση και παραλίες με μαύρη άμμο.

Τα νησιά προσφέρουν και τις χαρακτηριστικές ισπανικές γεύσεις, με το επιπλέον πλεονέκτημα της άφθονης φρέσκιας θαλασσινής τροφής.

Κως, Ελλάδα - Υψηλότερη θερμοκρασία: 26°C

Μέρος του νησιωτικού συμπλέγματος των Δωδεκανήσων στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, η Κως είναι ένα ελληνικό νησί με παραλίες που μοιάζουν βγαλμένες από καρτ ποστάλ.

Κατευθυνθείτε στην παραλία Άγιος Στέφανος, όπου θα βρείτε απαλές αμμουδιές, κρυστάλλινα νερά και ερείπια μιας αρχαίας βασιλικής.

Υπάρχουν πολλές ξαπλώστρες διαθέσιμες προς ενοικίαση για όλη την ημέρα, ενώ αν πεινάσετε, μπορείτε να επισκεφθείτε το εστιατόριο Antonio's Beach Restaurant, το οποίο διοργανώνει βραδιές BBQ δύο φορές την εβδομάδα.

Κως / Φωτογραφία: Shutterstock

Στο ανατολικό άκρο του νησιού, οι τουρίστες θα βρουν την πόλη της Κω, με μεσαιωνικό κάστρο και ένα ζωντανό λιμάνι, όπου μπορείτε να επιβιβαστείτε σε εκδρομικό σκάφος ή να απολαύσετε ένα τοπικό πιάτο με φρέσκο ψάρι σε ταβέρνα.

Μόλις 13 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κέντρο, η παραλία Τιγκάκι διαθέτει πολλά μπαρ και ξαπλώστρες. Η παραλία θεωρείται η καλύτερη στο νησί σύμφωνα με το TripAdvisor, κερδίζοντας το βραβείο Traveller's Choice Award 2025.

Πηγή: iefimerida.gr