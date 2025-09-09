«Το τρομπόνι Ελένη» - Με φόβο αλλά και χιούμορ αντιμετώπισαν τον σεισμό οι Έλληνες

Με μια λιτή αλλά χαρακτηριστική φράση, η γνωστή ηθοποιός Ελένη Ράντου σχολίασε στο Facebook τον σεισμό που σημειώθηκε χθες στην Ελλάδα: «Οπα!!! Τι ήταν αυτό!!!». Η ανάρτησή της συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις και δεκάδες σχόλια από χρήστες που περιέγραψαν την εμπειρία τους με φόβο αλλά και χιούμορ.

Κάποιοι απάντησαν με χιουμοριστική διάθεση. «Το τρομπόνι γρήγορα», έγραψε ένας χρήστης συνοδεύοντας το σχόλιό του με μια φωτογραφία του «Κωνσταντίνου Κατακουζηνού» από τη γνωστή ελληνική σειρά, ενώ άλλοι πρόσθεσαν γέλια και αστεία γύρω από τον θόρυβο και την ξαφνική ένταση του σεισμού.

Άλλοι χρήστες, ωστόσο, θυμήθηκαν δύσκολες στιγμές από τον μεγάλο σεισμό του 1999. «Εμείς στα Άνω Λιόσια που ζήσαμε το σεισμό τότε, μας κόπηκαν τα πόδια μας γιατί μας θύμισε εκείνη την ημέρα που βγήκαμε ζωντανοί από τα σπίτια μας», σχολίασε με ανησυχία άλλη χρήστης. Αντίστοιχα, άλλοι ανέφεραν πως «ξύπνησαν μνήμες του ’99», εκφράζοντας την αγωνία να μην έχει συμβεί τίποτα σοβαρό αυτή τη φορά.

Η ανάρτηση της Ράντου έγινε ένας μικρός τόπος συνάντησης για χιούμορ, ανακούφιση, αλλά και συλλογικές μνήμες.