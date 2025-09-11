Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Πρίγκιπας Χάρι: Συναντήθηκε με τον βασιλιά Κάρολο για πρώτη φορά μετά από 18 μήνες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το αυτοκίνητο του πρίγκιπα Χάρι εθεάθη να καταφθάνει το απόγευμα της Τετάρτης στην κατοικία του βασιλιά στο Λονδίνο.

Ο πρίγκιπας Χάρι και ο βασιλιάς Κάρολος επανενώθηκαν.

Οι δυο τους επιβεβαίωσαν τις φήμες που ήθελαν πατέρας και γιος να συναντιούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία αυτές τις ημέρες. Λίγο μετά τις 17:00 (τοπική ώρα) ο πρίγκιπας Χάρι εθεάθη να καταφτάνει στο Clarence House, την κατοικία του βασιλιά Καρόλου στο Λονδίνο.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται από τον Φεβρουάριο του 2024, λίγες ημέρες αφότου ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο.

Υπενθυμίζεται πως το τελευταίο διάστημα υπήρχαν ενδείξεις ότι η σχέση του με τον βασιλιά Κάρολο αρχίζει να βελτιώνεται, με κάποιους να υπέθεταν ότι ίσως συναντηθούν κατά την επίσκεψή του στη Βρετανία.

Η σημερινή επανένωση αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη σχέση τους. Πηγές κοντά στον πρίγκιπα Χάρι δήλωσαν στο περιοδικό PEOPLE ότι το προηγούμενο διάστημα, ο βασιλιάς Κάρολος δεν απαντούσε στις κλήσεις του και ότι τα μηνύματα που του άφηνε έμεναν αναπάντητα.

Ο πρίγκιπας  Χάρι είχε εκφράσει την επιθυμία του να ξεκινήσει ένα δρόμο συμφιλίωσης, δηλώνοντας στο BBC News τον Μάιο πως θα ήθελε μια «επανασύνδεση».

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι ορισμένες από τις πράξεις του τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της αυτοβιογραφίας του, δυσκόλεψαν τα μέλη της οικογένειάς του να επικοινωνήσουν μαζί του.

Με πληροφορίες από PEOPLE

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΔΙΕΘΝΗΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑlifestyle

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited