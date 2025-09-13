«Δεν έχετε ιδέα τι δυνάμεις απελευθερώσατε σε όλη τη χώρα»: Η ομιλία της χήρας του Τσάρλι Κερκ στην πρώτη της παρέμβαση (βίντεο)

Συγκίνηση αλλά και έντονο πολιτικό περιεχόμενο είχε η πρώτη παρέμβαση της Έρικα Κερκ μετά τη δολοφονία του συζύγου της από τον Τάιλερ Ρόμπινσον, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο πανεπιστήμιο της Γιούτα την Τετάρτη.

Μιλώντας στο κοινό του Turning Poing USA, η Έρικα Κερκ διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει την αποστολή του άνδρα της και κάλεσε τους νέους να μετέχουν ενεργά, αλλά και να επιστρέψουν στη χριστιανική πίστη.

«Κανείς και ποτέ δεν θα ξεχάσει το όνομα του συζύγου μου. Κι εγώ θα το φροντίσω αυτό», είπε σε μια ομιλία που το Turning Point USA παρουσίασε ως «διάγγελμα προς το έθνος». Μάλιστα απευθύνθηκε και σε όσους θεωρεί υπεύθυνους για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, τονίζοντας: «Αν νομίζατε ότι η αποστολή του ήταν ισχυρή μέχρι τώρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δυνάμεις μόλις απελευθερώσατε σε αυτή τη χώρα και σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Δεν αντιλαμβάνεστε τη φλόγα που ανάψατε μέσα μου. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική ιαχή. Το κίνημα που οικοδόμησε ο σύζυγός μου δεν πρόκειται να σβήσει», είπε. «Ξέρω ότι ο σύζυγός μου είναι ακόμη εδώ. Μας προσέχει», ανέφερε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

«Η σοφία του θα μείνει ζωντανή»

Η Έρικα Κερκ ανακοίνωσε ότι η περιοδεία στα πανεπιστήμια που είχε σχεδιάσει ο Κερκ, αλλά και το συνέδριο του Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν κανονικά, κάτι που θα ισχύσει και για τις εκπομπές του σε ραδιόφωνο και διαδίκτυο. «Η σοφία του θα μείνει ζωντανή», πρόσθεσε.

Το δικό της μήνυμα απηύθυνε και στους νέους, τους οποίους κάλεσε να μετάσχουν στα παραρτήματα του Turning Point USA σε όλη τη χώρα. «Κι αν δεν υπάρχει κάποιο στην περιοχή σας, δημιουργήστε ένα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, κάλεσε τους νέους να επιστρέψουν στη χριστιανική πίστη και να ενταχθούν σε «μια εκκλησία που μένει πιστή στη Βίβλο».

Βίντεο για τον Τσάρλι Κερκ δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο-φόρο τιμής στον εκλιπόντα συντηρητικό σχολιαστή Τσάρλι Κερκ το βράδυ της Παρασκευής, περιλαμβάνοντας αποσπάσματα όπου ο 31χρονος απαγγέλλει αποσπάσματα από τη Βίβλο και μιλά σε εκδηλώσεις.

«Στην αγαπημένη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, ενός ατρόμητου πατριώτη και ανθρώπου ακλόνητης πίστης που αφιέρωσε τη ζωή του στην Αμερική», έγραψε ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα X.

In loving memory of Charlie Kirk, a fearless patriot & man of unwavering faith who dedicated his life to America.



"It's bigger than you, I want you to remember that... It's bigger than me - you are here to make somebody else's life better, the pursuit of liberty & freedom."❤️ pic.twitter.com/3Xrf5dcFlP — The White House (@WhiteHouse) September 12, 2025

Η ανάρτηση περιλαμβάνει επίσης ένα απόσπασμα από τον ίδιο τον Κερκ:

«Είναι κάτι μεγαλύτερο από εσένα, θέλω να το θυμάσαι αυτό… Είναι μεγαλύτερο κι από εμένα – είσαι εδώ για να κάνεις τη ζωή κάποιου άλλου καλύτερη, στον αγώνα για την ελευθερία και την ανεξαρτησία.»

