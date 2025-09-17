Γιατί ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν τόσο όμορφος, σύμφωνα με την επιστήμη

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή χθες στα 89 του, έχοντας αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα στον κινηματογράφο. Και στον κόσμο.

Εγινε γνωστός από νεαρή ηλικία, έκανε τεράστια καριέρα στο Χόλιγουντ, έμεινε στο μυαλό όλων ως ένας από τους ωραιότερους άνδρες όλων των εποχών.

Ηταν τα ξανθά μαλλιά του, το χαμόγελο και οι γωνίες του προσώπου του που τον ανέδειξαν γρήγορα ως sex symbol και δεν έλειπε ποτέ από καμία λίστα για τους «πιο σέξι άντρες όλων των εποχών».

Η αμερικανικής ομορφιάς εμφάνισή του δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Kάποιος κριτικός, όπως θυμάται το BBC είχε γράψει κάποια στιγμή: «Εχει μια ρευστή σωματική χάρη και μια εσωτερική λάμψη που μερικές φορές τον κάνει να φαίνεται σαν να φωτίζεται από μέσα».

Ο Ρέντφορντ δεν ήταν απλώς όμορφος. Δεν ήταν απλώς σέξι. Πολλοί σταρ του κινηματογράφου είναι. Αλλά ο Ρέντφορντ ήταν τέλειος — με έναν τρόπο που οι συνηθισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν καν να επιδιώξουν. Ήταν τόσο τέλειος που δεν ήταν καν ματαιόδοξος γι' αυτό.

Αυτή η όμορφη εμφάνιση, το μαγικό χαμόγελο, η φυσική γοητεία, όλα έγιναν συνώνυμα με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Ενός ηθοποιού που όμως κατέκτησε το Χόλιγουντ όχι λόγω απλά της εξωτερικής του εμφάνισης, που το Χόλιγουντ αγαπά αλλά δεν μπορεί να σε πάει μακριά, αλλά λόγω των υποκριτικών ικανοτήτων του που έκαναν πραγματικά εντύπωση.

Ο Ρέντφορντ από την πλευρά του, μάλιστα, πίστευε ότι η ομορφιά του ήταν περισσότερο εμπόδιο παρά βοήθεια στην καριέρα του - και είπε ότι το κάρμα είχε φέρει τραγωδία στην οικογενειακή του ζωή για να τον τιμωρήσει για την τύχη του να είναι όμορφος.

Με την είδηση του θανάτου του πλήθος δημοσιευμάτων θύμισαν όχι μόνο τους iconic ρόλους του που τον καθιέρωσαν ως θρύλο στο Χόλιγουντ, αλλά και φωτό τόσο από τη νιότη του όσο και πιο πρόσφατες που αναδείκνυαν την ομορφιά και τη γοητεία του.

Πόσο όμορφος ήταν ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σύμφωνα με τη χρυσή τομή

Η Daily Mail θέλησε να δείξει με πιο... επιστημονικό τρόπο γιατί ο Ρέντφορντ θεωρήθηκε ως ενας από τους ωραιότερους άνδρες στον πλανήτη, εφαρμόζοντας στο πρόσωπό του την «Ελληνική Χρυσή Τομή», με κάποιο εργαλείο ΑΙ. Μεταξύ της φωτό του Ρέντφορν τ και της Χρυσής Τομής η εφαρμογή έδωσε σύμπτωση 82,31%.

Σημειώνεται ότι η Χρυσή Τομή επινοήθηκε από τους Έλληνες σε μια προσπάθεια να μετρήσουν την ομορφιά και πίσω από αυτή βρίσκεται η αρχή ότι όσο πιο κοντά είναι οι αναλογίες ενός προσώπου ή σώματος στον αριθμό 1,618 (Φ), τόσο πιο όμορφος είναι κάποιος.

Η ανάλυση της φωτό του Ρέντφορντ στο GoldenRatioAI από τη Daily Mail, έδειξε ότι το πρόσωπό του πλησιάζει στη Χρυσή Τομή κατά 65,99%, η μύτη του κατά 85,12%, η αναλογία ματιών προς στόμα κατά 95,81% και το συνολικό σκορ ανερχόταν σε 82,31%.

Τα «θεϊκά» μαλλιά του και η επίδρασή τους

Στοιχείο που πρόσθετε στην εμφάνιση του Ρέντφορντ, επιστημονικά, σύμφωνα με τη Daily Mail, ήταν και τα «θεϊκά», ξανθά μαλλιά του.

Μελέτη του 2021 του Πανεπιστημίου Bucknell για την ελκυστικότητα των ανδρών έδειξε ότι οι λευκοί άνδρες με μαλλιά αξιολογήθηκαν ως πιο ελκυστικοί, πιο γυμνασμένοι και με καλύτερη προσωπικότητα από τους άνδρες χωρίς... μαλλιά.

