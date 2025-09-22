Η ιστορία των Siegfried και Roy γίνεται σειρά με λαμπερούς πρωταγωνιστές

Ο Τζάστιν Θερού (Justin Theroux) πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο πλευρό των Τζουντ Λο (Jude Law) και Άντριου Γκάρφιλντ (Andrew Garfield) στην επερχόμενη μίνι σειρά του Apple TV+, «Wild Things», η οποία θα επικεντρωθεί στο διάσημο δίδυμο μάγων, Siegfried και Roy.

Η φιλόδοξη παραγωγή φέρει την υπογραφή του Τζον Χόφμαν (John Hoffman), συνδημιουργού και showrunner του «Only Murders In the Building».

Βασισμένη στο ομώνυμο Apple Original Podcast, η σειρά θα ξετυλίξει τη συναρπαστική ιστορία δύο εκ των κορυφαίων showman-μάγων, οι οποίοι έχοντας στο πλευρό τους λευκές τίγρεις, φιλοδοξούσαν να μετατρέψουν την πρωτεύουσα του τζόγου, το Λας Βέγκας, σε έναν οικογενειακό προορισμό.

Το δίδυμο ώθησε την αιώνια μάχη ανάμεσα στην ψευδαίσθηση και την πραγματικότητα στα άκρα, τόσο επί σκηνής όσο και στις ζωές τους μέχρι που μια τραγωδία ρίχνει φως σε ένα μυστήριο που κρυβόταν πίσω από την τελευταία, μοιραία τους παράσταση στο Λας Βέγκας.

