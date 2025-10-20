"Αγχωμένος και λυπημένος" ο πρίγκιπας Χάρι στην πρόσφατη δημόσια εμφάνισή του με τη Μέγκαν

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι ανακηρύχθηκαν "ανθρωπιστές της Χρονιάς" και βραβεύτηκαν για το έργο τους, σε λαμπερό γκαλά του Project Healthy Minds στην πρόσφατη εμφάνισή τους στη Νέα Υόρκη. Η Δούκισσα του Σάσεξ στην ομιλία της στην λαμπερή εκδήλωση, εξέφρασε τους φόβους της για τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ που μεγαλώνουν στην ψηφιακή εποχή - λίγες ώρες αφότου η πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφθηκε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για παιδιά και προειδοποίησε ότι ο υπερβολικός χρόνος μπροστά σε οθόνες μπορεί να βλάψει την οικογενειακή ζωή.

Η Μέγκαν στην εκδήλωση επαινέθηκε επίσης ως "μητέρα, σύζυγος, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος" κατά την παραλαβή του βραβείου. Το έργο του Χάρι με τους οργανισμούς που που ειδικεύονται στην ψυχική υγεία και το αυτοβιογραφικό του βιβλίο Spare του 2021, ήταν επίσης δύο από τους λόγους για τους οποίους ο Δούκας του Σάσεξ βραβεύτηκε.

Μία γυναίκα από το κοινό η οποία παρατηρούσε τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ μίλησε στη Daily Mail. Όπως είπε, ο πρίγκιπας Χάρι φαινόταν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης "λυπημένος, ανήσυχος και κουρασμένος". Μάλιστα, παρατήρησε ότι εκείνος και η σύζυγός του, η Μέγκαν φέρονταν σαν "επαγγελματίες". Η γυναίκα που μίλησε ανώνυμα στη Daily Mail υπαινίχθηκε ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ μπορεί να επηρεάστηκαν από το γεγονός ότι ήταν λίγος ο κόσμος που τους υποδέχτηκε στην εκδήλωση του Project Healthy Mind.

Αναφερόμενη στο Χάρι είπε: "Είχα την εντύπωση ότι η ζωή του έχει πάρει λάθος τροπή. Ο Χάρι φαινόταν απλώς λυπημένος, ανήσυχος και κουρασμένος. Προφανώς μισεί να μιλάει μπροστά σε πλήθος".

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η Μέγκαν και ο Χάρι σηκώθηκαν αγκάλιασαν μερικούς ανθρώπους που συμμετείχαν στο φεστιβάλ και έφυγαν για να γευματίσουν με τη Σερένα Γουίλιαμς στο Soho House. Η γυναίκα που παρακολουθούσε μέσα στο πλήθος ισχυρίστηκε: "Ένιωθα τόσο άσχημα. Δεν υπήρχε κόσμος να τους υποδεχτεί. Και ήταν πολύ επαγγελματική η ατμόσφαιρα μεταξύ τους. Ήταν πολύ ενδιαφέρον για εμένα που τους είδα από κοντά".

Η ομιλία της Μέγκαν και η αναφορά στον Άρτσι και τη Λίλιμπετ σε εκείνη την εκδήλωση

Καθώς παρέλαβε το βραβείο η Μέγκαν έκανε μία πολύ προσωπική αναφορά στα δύο παιδιά τους: "Τα παιδιά μας, ο Άρτσι και η Λίλι, είναι μόλις έξι και τεσσάρων ετών. Ευτυχώς ακόμα πολύ μικρά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ξέρουμε ότι αυτή η μέρα έρχεται", είπε από το βήμα της εκδήλωσης.

Και πρόσθεσε: "Όπως τόσοι πολλοί γονείς, σκεφτόμαστε συνεχώς πώς να αγκαλιάσουμε τα οφέλη της τεχνολογίας, προστατεύοντας παράλληλα τα παιδιά μας από τους κινδύνους της".

Στη συνέχεια, στο βήμα ανέβηκε ο πρίγκιπας Χάρι που ανέφερε σχετικά με το θέμα: "Αυτή είναι μια καθοριστική στιγμή στην συλλογική μας αποστολή που έχει ως σκοπό να προστατεύουμε τα παιδιά και να υποστηρίζουμε τις οικογένειες σε μια ψηφιακή εποχή".

Οι βασιλικοί θαυμαστές, δεν άφησαν ασχολιάστο ότι το μήνυμα της Μέγκαν στο γκαλά ήταν τόσο παρόμοιο με εκείνο της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον.

Η εμφάνιση της Μέγκαν με ντεκολτέ που δεν θα φορούσε ποτέ αν δεν παραιτούνταν από τα βασιλικά της καθήκοντα

Η 44χρονη Μέγκαν Μαρκλ έδειχνε ιδιαίτερα λαμπερή με ένα μαύρο κοστούμι Armani με τονισμένους ώμους και ανοιχτό ντεκολτέ που σίγουρα δεν θα φορούσε αν συνέχιζε να είναι ενεργό μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Με το σακάκι της, ανέδειξε μοναδικά το χρυσό κόσμημα που φορούσε στο λαιμό και με το χτένισμά της, τη girly αλογοουρά της, το ζευγάρι διαμαντένια σκουλαρίκια που επέλεξε. Το μακιγιάζ της ήταν φρέσκο και δροσερό και τόνιζε διακριτικά τα μάτια της με μία γήινη παλέτα σκιών και τα χείλη της με ένα nude glossy κραγιόν.

Πηγή: thetoc.gr