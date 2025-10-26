Πέθανε η ηθοποιός Τζουν Λόκχαρτ - Γνωστή από τις σειρές «Λάσι» και «Lost in Space»

Πέθανε σε ηλικία 100 ετών η Τζουν Λόκχαρτ, δημοφιλής ηθοποιός των δεκαετιών του 1950 και του 1960.

Η Λόκχαρτ ήταν γνωστή για τους ρόλους της στις σειρές «Lost In Space», «Lassie» και στην ταινία «Meet Me in St. Louis», και πέθανε από φυσικά αίτια στις 23 Οκτωβρίου στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.

Έγινε γνωστή για την ερμηνεία της ως θετή μητέρα του Τίμι, Ρουθ Μάρτιν, στη σειρά του CBS «Lassie» από το 1958 έως το 1964. Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησε στη σειρά του CBS «Lost in Space» από το 1965 έως το 1968. Ενσάρκωσε μια λαμπρή βιοχημικό και στοργική μητέρα τριών παιδιών, η οποία εγκλωβίζεται στο Διάστημα μαζί με την οικογένειά της.

Σε σχεδόν οκτώ δεκαετίες παρουσίας στη μικρή και μεγάλη οθόνη, η Λόκχαρτ εμφανίστηκε σε δεκάδες σειρές και ταινίες, συνεχίζοντας τη δραστηριότητά της ακόμη και μετά τα ογδόντα της. Είχε επαναλαμβανόμενους ρόλους στις σειρές «Petticoat Junction», «General Hospital», «Beverly Hills 90210», καθώς και guest εμφανίσεις σε σειρές όπως «The Beverly Hillbillies», «Happy Days», «Full House», «Roseanne» και «Grey’s Anatomy».

Ήταν υποψήφια για δύο βραβεία Emmy, ανάμεσά τους και για Καλύτερη Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία της στο «Lassie». Επίσης, τιμήθηκε με δύο αστέρια στο Hollywood Walk of Fame -ένα για τον κινηματογράφο και ένα για την τηλεόραση. Επιπλέον, είχε λάβει ένα Ειδικό Βραβείο Tony για Εξαιρετική Ερμηνεία Νέου Ηθοποιού για τον ρόλο της στο Broadway στην παράσταση «For Love or Money» το 1948.

