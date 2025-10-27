Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έκθεση στη Στοκχόλμη με δημιουργίες που φορέθηκαν σε επίσημες τελετές του παλατιού

Η σύζυγος του πρίγκιπα Καρλ Φίλιπ έδειχνε λαμπερή φορώντας ένα κόκκινο σύνολο του Γάλλου σχεδιαστή Roland Mouret ενώ το συνδύασε με μία βελούδινη στέκα στα μαλλιά.

Μια νότα από τη σύγχρονη βασιλική φινέτσα, αναμεμειγμένη με τη λάμψη του παρελθόντος, έρχεται να προσθέσει αίγλη στην πολιτιστική σκηνή της Στοκχόλμης.

Η πριγκίπισσα Χριστίνα και πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας εγκαινίασαν τη νέα έκθεση «Hat Couture - Royal Hat Fashion in the Royal Armoury» στο Βασιλικό Οπλοστάσιο (Livrustkammaren), στη καρδιά της πόλης, όπου μεταξύ των εκθεμάτων βρίσκονται προσωπικά αντικείμενά τους που φόρεσαν σε επίσημες τελετές του παλατιού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

