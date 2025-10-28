Αντίο «Τάτζιο»: Πέθανε το ωραιότερο αγόρι του παγκόσμιου κινηματογράφου - Ο Σουηδός από τον «Θάνατο στη Βενετία»

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Σουηδός ηθοποιός και μουσικός Μπιορν Αντρέσεν που πέρασε στο πάνθεον του παγκόσμιου κινηματογράφου με την ερμηνεία του στην ατμοσφαιρική ταινία του Λουκίνο Βισκόντι, "Θάνατος στη Βενετία".

Ο Αντρέσεν ήταν μόλις 14 ετών όταν πέρασε το κάστινγκ για να ερμηνεύσει τον ρόλο του Τάτζιο στην κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Τόμας Μαν.

Ο έφηβος τότε ηθοποιός επιλέχθηκε από τον σπουδαίο Ιταλό σκηνοθέτη Λουκίνο Βισκόντι για να συμπρωταγωνιστήσει με τον Ντερκ Μπόγκαρντ στην ταινία υποδυόμενος τον "Τάτζιο", ένα όμορφο αγόρι που γίνεται αντικείμενο πόθου και εμμονής για έναν μεγαλύτερο άνδρα.

Ο Βισκόντι είχε χαρακτηρίσει τον Αντρέσεν ως "το ωραιότερο αγόρι στον κόσμο", μία ετικέτα που του κόλλησε και τον ακολουθούσε σε όλη του τη ζωή όσο κι αν ο ίδιος την απεχθανόταν, όπως έχει πει σε συνεντεύξεις του.

Πολλά χρόνια μετά τη συμμετοχή του στην ταινία, είχε μιλήσει για το πόσο αρνητικά τον σημάδεψε και τον επηρέασε στην προσωπική του ζωή, η εμπειρία της συνεργασίας με τον Βισκόντι.

"Ένιωθα σαν ένα εξωτικό ζώο μέσα σε κλουβί", είχε δηλώσει στον Guardian το 2003, ενώ, πιο πρόσφατα, το 2021 είχε πει ότι τα γυρίσματα "κατέστρεψαν τη ζωή μου σε μεγάλο βαθμό".

Mondadori Portfolio by Getty Images/Ideal Image

"To ωραιότερο αγόρι στον κόσμο"

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσαν την Κυριακή οι σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ "The Most Beautiful Boy in the World" (2021), το οποίο πραγματεύεται την ιστορία του Αντρέσεν.

Δεν γνώρισε πατέρα, αυτοκτόνησε η μητέρα του, έχασε ένα από τα παιδιά του

Ο Σουηδός καλλιτέχνης βίωσε δύσκολα παιδικά χρόνια. Δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα του ενώ η μητέρα του αυτοκτόνησε όταν εκείνος ήταν μόλις 10 ετών. Την ανατροφή του ανέλαβαν ο παππούς και η γιαγιά του στέλνοντάς τον εσωτερικό σε σχολείο στη Δανία. Αργότερα, παντρεύτηκε με την ποιήτρια Σουζάνα Ρόμαν με την οποία απέκτησε μία κόρη και έναν γιο. Το αγοράκι πέθανε όμως σε ηλικία μόλις 9 μηνών και ο θάνατός του αποδόθηκε στο σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου.

Από την κόρη του, που είναι 41 ετών, είχε αποκτήσει δύο εγγόνια.

Παρότι απέκτησε διεθνή φήμη ένιωσε ότι ο ρόλος του τον στοίχειωσε και καθόρισε αρνητικά την καριέρα του.

Παρέμεινε ενεργός ως ηθοποιός και μουσικός, ενώ το 2019 συμμετείχε σε έναν μικρό ρόλο στην ταινία τρόμου "Midsommar" του Άρι Άστερ, υποδυόμενος έναν ηλικιωμένο άνδρα που σκοτώνεται σε μια παγανιστική τελετή. Ο ίδιος τότε είχε δηλώσει ενθουσιασμένος: "Το να σκοτώνεσαι σε ταινία τρόμου είναι όνειρο κάθε αγοριού".

