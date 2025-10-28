Παντρεύτηκε ο «Μπραν Σταρκ» από το «Game of Thrones» — Ο παραμυθένιος γάμος στο Λονδίνο

Ο ηθοποιός έγινε γνωστός από τον ρόλο του ανάπηρου «Μπραν Σταρκ» στην επική σειρά του HBO, ρόλος που του χάρισε την υποψηφιότητα για το βραβείο Young Artist ως Καλύτερος Νεαρός Ηθοποιός σε Β’ Ανδρικό Ρόλο σε τηλεοπτική σειρά.

Σήμερα, στα 26 του και κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου στη νευροεπιστήμη, ο Άιζακ μοιράστηκε μια σειρά φωτογραφιών από την ιδιωτική τελετή στο Λονδίνο, όπου παντρεύτηκε τη σύντροφό του, την οποία αποκάλεσε απλώς ως «Μ».

Στη λεζάντα έγραφε: «Το καλύτερο άτομο που έχω γνωρίσει ποτέ, η καλύτερη μέρα της ζωής μου, οι καλύτεροι φίλοι και η οικογένεια που θα μπορούσαμε να ευχηθούμε. Τι μέρα, τι ζωή – σ’ αγαπώ Μ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους όσοι έκαναν τη μέρα τόσο ξεχωριστή».

Οι φωτογραφίες τον δείχνουν να βγαίνει από την τελετή καθώς φίλοι και συγγενείς του ρίχνουν κομφετί.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι πήρε ένα κόκκινο λεωφορείο του Λονδίνου για να πάει στη δεξίωση, όπου απόλαυσαν δείπνο και χορό.

Η τηλεοπτική του αδελφή, Σόφι Τέρνερ (Σάνσα Σταρκ), έγραψε ενθουσιασμένη στα σχόλια: «Συγχαρητήρια Ισαάαααααακ!!!!!!»

Ενώ ο Τζον Μπράντλεϊ (Σάμουελ Τάρλυ) πρόσθεσε: «Φίλε μου!! Συγχαρητήρια!».

Το 2019, όταν ολοκληρώθηκε η σειρά, ο Άιζακ είχε αποκαλύψει ότι δεν περίμενε ο χαρακτήρας του, ο Μπραν, να ανέβει στον Σιδηρούν Θρόνο στο φινάλε που δίχασε τους φαν.

Ο Βρετανός ηθοποιός είχε δηλώσει ότι, παρόλα αυτά, χάρηκε που ένας «ανάπηρος χαρακτήρας» στέφθηκε βασιλιάς.

Αφού εντάχθηκε στο καστ του «Game of Thrones» σε ηλικία μόλις 12 ετών, ο Άιζακ δεν είχε «την παραμικρή υποψία» ότι ο νεότερος επιζών Σταρκ θα γινόταν «Βασιλιάς των Άνταλ, των Ρουνάρ και των Πρώτων Ανθρώπων».

«Κανείς δεν πίστευε ότι θα ήταν ο Μπραν — πόσο μάλλον εγώ! Ούτε καν μου είχε περάσει από το μυαλό», είπε.

Ο Άιζακ μίλησε επίσης για την υπερηφάνειά του που ο Μπραν εκπροσώπησε την κοινότητα των ατόμων με αναπηρία στη μικρή οθόνη.

Ο Άιζακ είχε αποκαλύψει τότε ότι του άρεσε το αμφιλεγόμενο φινάλε, αλλά αναγνώρισε πως θα ήταν αδύνατο για τους σεναριογράφους να ικανοποιήσουν τους πάντες.

Υποστηρίζοντας τις αποφάσεις των υπευθύνων του HBO, ο Άιζακ τόνισε ότι το τέλος δεν ήταν «προβλέψιμο», κι αυτό ακριβώς ήθελαν οι παραγωγοί.

Πηγή: iefimerida.gr