Antigoni: Από το «Love Island» στην Αυστρία - Ποια είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2026 (βίντεο)

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ανακοίνωσε την εκπρόσωπό της για τον επερχόμενο 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2026 στη Βιέννη. Η Κύπρος επέλεξε την Αντιγόνη Μπάξτον (Antigoni).

Η Αντιγόνη, Ελληνοκύπρια καλλιτέχνις με βάση το Λονδίνο, έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο βρετανικό ριάλιτι «Love Island». Ωστόσο, η μουσική της πορεία είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα: υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία σε ηλικία μόλις 20 ετών, αναπτύσσοντας σταδιακά ένα προσωπικό ύφος που συνδυάζει μοντέρνους ήχους με παραδοσιακές ελληνικές μελωδίες.

Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η Αντιγόνη είχε εκφράσει την επιθυμία να εκπροσωπήσει μια μέρα την Ελλάδα ή την Κύπρο στη Eurovision, τονίζοντας τη σύνδεσή της με τις ρίζες της:

«Είμαι τόσο περήφανη για τις ελληνικές μου ρίζες και στόχος μου ως μουσικός είναι να μοιράζομαι τους ελληνικούς ήχους και τον πολιτισμό με τον κόσμο», είχε δηλώσει.

Η ίδια περιγράφει τη μουσική της ως «ένα πάντρεμα μοντέρνας παραγωγής, hip-hop ρυθμών και ελληνικών στοιχείων», και είχε αναφέρει πως για τη Eurovision είχε ετοιμάσει περισσότερα από ένα τραγούδια, το 2022 όταν και αιτήθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει ένα up-tempo, ρομαντικό κομμάτι με ελληνικό και αγγλικό στίχο.

Ο φετινός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, με τους ημιτελικούς να διεξάγονται στις 12 και 14 Μαΐου και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου. Η διοργάνωση επιστρέφει στην αυστριακή πρωτεύουσα μετά τη νίκη του JJ πέρσι στη Βασιλεία, με το τραγούδι “Wasted Love”, που χάρισε στην Αυστρία το τρίτο της τρόπαιο στην ιστορία του θεσμού.

Η κυπριακή συμμετοχή, όπως όλα δείχνουν, θα κινηθεί σε ένα πιο σύγχρονο, διεθνές ύφος, διατηρώντας ωστόσο την πολιτισμική της ταυτότητα. Περισσότερες λεπτομέρειες για το τραγούδι, τους δημιουργούς και τη σκηνική παρουσία της Αντιγόνης αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στους επόμενους μήνες.