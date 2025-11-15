Πόσο υγιεινές είναι τελικά οι πατάτες: Τα οφέλη που πιθανότατα δεν γνωρίζουμε

Οι γλυκοπατάτες συνήθως κερδίζουν όλη τη διατροφική δόξα, όμως οι κλασικές πατάτες αξίζουν να τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Οι κονδυλώδεις αυτές ρίζες ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα, υποστηρίζουν πολλές σωματικές λειτουργίες και μας γεμίζουν με ενέργεια.

Όπως εξηγεί η Ταλ Κλίνερ, διευθύντρια κλινικής διατροφής στο NYU Langone Health, «οι πατάτες συχνά αποκτούν κακή φήμη» επειδή συνήθως τις καταναλώνουμε τηγανητές ή σε πατατάκια. Όταν όμως τις μαγειρεύουμε με υγιεινό τρόπο, αποτελούν ένα «εκπληκτικά θρεπτικό και πλούσιο σε συστατικά» φαγητό.

Μας γεμίζουν ενέργεια

Οι πατάτες είναι πλούσιες σε υδατάνθρακες αλλά αυτό δεν τις καθιστά αναγκαστικά «κακές», σύμφωνα με την διατροφολόγο Τάρα Σμιντ από την Κλινική Mayo. Απλώς σημαίνει ότι δεν είναι τρόφιμο που μπορούμε να καταναλώνουμε απεριόριστα.

Πρόκειται για σύνθετους υδατάνθρακες, οι οποίοι απαιτούν περισσότερο χρόνο για την διάσπαση και την χώνευση τους σε σχέση με τους απλούς. Έτσι μας παρέχουν σταθερή ενέργεια και βοηθούν να νιώθουμε χορτάτοι για περισσότερη ώρα.

Ωστόσο, ορισμένες ποικιλίες έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, κάτι που μπορεί να προκαλέσει γρήγορη αύξηση του σακχάρου στο αίμα. Οι δίαιτες που είναι πλούσιες σε τρόφιμα με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη και καρδιακών νοσημάτων.

Προκειμένου να ρυθμίσουμε τα επίπεδα σακχάρου και να επιβραδύνουμε την πέψη, η Σμιντ προτείνει να συνδυάζουμε τις πατάτες με άπαχη πρωτεΐνη, υγιεινά λιπαρά και λαχανικά χωρίς άμυλο, ώστε να πετύχουμε ισορροπημένα γεύματα.

Ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας

Οι πατάτες αποτελούν μια αναπάντεχα καλή πηγή βιταμίνης C, απαραίτητη για την ανάπτυξη και επιδιόρθωση των ιστών, δρα ως αντιοξειδωτικό και ενισχύει την άμυνα του οργανισμού, προστατεύοντάς μας από χρόνιες ασθένειες.

Περιέχουν επίσης βιταμίνη B6, η οποία συμβάλλει «στην υγεία του καρδιαγγειακού, του ανοσοποιητικού και του νευρικού μας συστήματος», όπως σημειώνει η καθηγήτρια διατροφής Μάρι Έλλεν Καμίρ από το Πανεπιστήμιο του Maine.

Έχουν περισσότερο κάλιο από μια μπανάνα

Το κάλιο είναι ηλεκτρολύτης απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία των μυών και των νεύρων, ενώ βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Μια μέτρια πατάτα περιέχει περίπου 900 mg καλίου, σε σύγκριση με τα 650 mg μιας μπανάνας, δηλαδή περίπου το 30% της ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας.

Μην ξεχνάμε τη φλούδα

Η φλούδα της πατάτας περιέχει μεγάλο μέρος φαινολικών συστατικών, καθώς και πολύτιμες φυτικές ίνες. Μια ψητή πατάτα με τη φλούδα προσφέρει 10–20% της ημερήσιας ανάγκης μας σε φυτικές ίνες. προσλαμβάνουμε αρκετό μέσω της διατροφής.

Για την ακρίβεια, όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα της φλούδας, τόσο πιο θρεπτική είναι η πατάτα. Οι μωβ και κόκκινες ποικιλίες είναι πλούσιες σε ανθοκυανίνες, χρωστικές που ενισχύουν την καρδιαγγειακή υγεία, επιβραδύνουν τη διάσπαση του αμύλου και βοηθούν στην πρόληψη γνωστικών προβλημάτων.

Ποιος είναι ο πιο υγιεινός τρόπος να τις καταναλώνουμε;

Για να απολαύσουμε όλα τα διατροφικά οφέλη μίας πατάτας, ο τρόπος παρασκευής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Όταν τις ψήνουμε ή βράζουμε με ελάχιστα πρόσθετα, δεν έχουν σχεδόν καθόλου λιπαρά. Αν όμως τις τηγανίσουμε ή τις καλύψουμε με βούτυρο και ξινή κρέμα, η διατροφική τους αξία μειώνεται σημαντικά.

Οι ειδικοί προτείνουν να τις συνοδεύουμε με λίγο ελαιόλαδο ή καυτερή σάλτσα για μία περισσότερο υγιεινή και γευστική επιλογή. Διότι στην πραγματικότητα, και ποιος δεν αγαπάει τις πατάτες;

