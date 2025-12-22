«Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ (βίντεο)

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, με τον Ματ Ντέιμον στον πρωταγωνιστικό ρόλο του ομηρικού ήρωα.

Ο διάσημος σκηνοθέτης επιχειρεί να παρουσιάσει με τον δικό του τρόπο το ομηρικό έπος σε μια υπερπαραγωγή που αναμένεται να βγει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026. Το καστ, πέραν του Ματ Ντέιμον, περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα, όπως η Αν Χάθαγουεϊ, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, η Σαρλίζ Θέρον, η Ζεντάγια, ο Τομ Χόλαντ και η Λουπίτα Νιόνγκο.

Γυρίσματα για την ταινία έγιναν και σε τοποθεσίες ανά την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων η Αρχαία Κόρινθος (το κάστρο του Ακροκορίνθου), η καστροπολιτεία της Μεθώνης, η Βοϊδοκοιλιά και η Σπηλιά του Νέστορα.

Ο Νόλαν εκτός από την σκηνοθεσία υπογράφει και το σενάριο ενώ είναι και παραγωγός μαζί με τη σύζυγό του, Έμμα Τόμας.

Αν και όλα δείχνουν πως θα πρόκειται για μια εντυπωσιακή υπερπαραγωγή, δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν σχολιάσει πως, ακόμα και δεδομένου ότι το ομηρικό έπος κινείται ανάμεσα στον μύθο και την ιστορία, κάτι που επιτρέπει αρκετές «ελευθερίες» στην απόδοσή του, κάποια στοιχεία που απεικονίζονται απέχουν πολύ από αυτά της Εποχής του Χαλκού- όπως οι πανοπλίες που φορούν οι χαρακτήρες και τα πλοία, που παραπέμπουν περισσότερο σε πλοία των Βίκινγκς παρά στις πεντηκοντόρους των Μυκηναίων.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια παραγωγή που αναμένεται με αγωνία, τόσο του ειδικότερου ελληνικού της ενδιαφέροντος, όσο και της ίδιας της έκτασής της.

huffpost.gr