Πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη έκανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο πρωθυπουργός της Ελλάδος - Γάμος το 2027 για το ζευγάρι

Το «ναι» στην πρόταση γάμου που της έκανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είπε η Μαρία Σάκκαρη. Το ζευγάρι που είναι σε σχέση εδώ και πέντε χρόνια, έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του, και το αριστερό χέρι της πρωταθλήτριας του τένις κοσμεί ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι της οικογένειας Μητσοτάκη και ανήκε στη μητέρα του μέλλοντα γαμπρού, Μαρέβα Μητσοτάκη.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, στον καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, νωρίτερα σήμερα, ο οποίος μάλιστα, χαμογελώντας, έλεγε ότι το 2027 οι γονείς του ζευγαριού θέλουν να γίνουν παπούδες και γιαγιάδες το 2027.

Η Μαρία Σάκκαρη, μετά την πρόταση γάμου που έγινε τις μέρες των Χριστουγέννων, πέταξε για την Αυστραλία, όπου παίζει στο United Cup. 

protothema.gr

