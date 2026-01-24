Η ζωή των Κένεντι γίνεται σειρά στο Netflix αλά Crown: Οι πρώτες πληροφορίες - Ποιος διάσημος ηθοποιός θα παίζει

Νέα σειρά βασισμένη στη ζωή του Τζον Φ. Κένεντι και της οικογένειάς του έρχεται στο Netflix με τον Μάικλ Φασμπέντερ να κρατάει έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Η ζωή των Κένεντι έχει μεγάλο ενδιαφέρον και μέχρι σήμερα οι ιστορίες τους μονοπωλούν την κοινή γνώμη. Άλλωστε, πρόκειται για μια από τις πιο ισχυρές οικογένειες της Αμερικής που εκτός από τον πολιτικό βίο τροφοδότησε τα Μέσα με μοιραίους έρωτες, αλλά και μια κατάρα που έχει ταυτιστεί απόλυτα με το βαρύ όνομα τους.

Μόλις τον περασμένο μήνα, η οικογένεια ήρθε ξανά στο επίκεντρο, καθώς η εγγονή του Τζον Κένεντι, Τατιάνα Σλόμπεργκ άφησε την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 35 ετών, νικημένη από τη λευχαιμία. Τραγική φιγούρα η μητέρα της Καρολάιν Κένεντι, η οποία έχει χάσει όλα τα μέλη της οικογένειας της και αρχές Ιανουαρίου, σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, αποχαιρέτησε την κόρη της.

Τζον και Τζάκι Κένεντι με την κόρη του, Κάρολαιν

Κένεντι αλά Crown στο Netflix

Πριν δύο χρόνια, το Variety δημοσίευσε για πρώτη φορά την είδηση αναφέροντας ότι «το Netflix θεωρεί τη σειρά ως κάτι σαν την αμερικανική έκδοση του The Crown». Το 2025, η πλατφόρμα streaming μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες για τη σειρά, που τώρα έχει τον τίτλο Kennedy.

Σχετικά με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, η σειρά θα βασίζεται στη βιογραφία του Φρέντρικ Λόγκεβαλ με τίτλο «JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956», η οποία ακολουθεί την παιδική ηλικία του Κένεντι μέχρι την περίοδο που ήταν γερουσιαστής. Σύμφωνα με τον εκδότη: «Αυτό το βιβλίο καλύπτει τα πρώτα τριάντα εννέα χρόνια της ζωής του JFK - από τη γέννησή του μέχρι την απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία - και αποκαλύπτει τις πρώτες του σχέσεις, τις εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τις ιδέες του, τα γραπτά του και τις πολιτικές του φιλοδοξίες. Εξετάζοντας αυτά τα χρόνια πριν από τον Λευκό Οίκο, ο Λόγκεβαλ μας παρουσιάζει έναν πιο σοβαρό και ανεξάρτητο Kennedy από αυτόν που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, του οποίου η ξεχωριστή διεθνής ευαισθησία τον προετοίμασε να εισέλθει στην εθνική πολιτική σε μια κρίσιμη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας των ΗΠΑ».

Στο δεύτερο μέρος πιθανότητα θα καλύψει την προεδρία και τη δολοφονία του Kennedy.

«Η ιστορία των Κένεντι είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε στην αμερικανική μυθολογία -κάπου ανάμεσα στον Σαίξπηρ και το The Bold and the Beautiful», δήλωσε ο showrunner Sam Shaw. «Αλλά η εκπληκτική, λεπτομερής βιογραφία του Φρέντρικ Λόγκεβαλ αποκαλύπτει τις ανθρώπινες προσπάθειες και τα βάρη πίσω από τον μύθο, αποκαλύπτοντας τόσο για το παρόν μας, το πώς φτάσαμε εδώ και πού πηγαίνουμε, όσο και για τους ίδιους τους Κένεντι. Είμαι ενθουσιασμένος που μπορώ να εξερευνήσω αυτή της οικογένειας και ενός κόσμου σε μετάβαση».

Ο Τζον και η Τζάκι Κένεντι

Ο Μάικλ Φασμπέντερ πρωταγωνιστεί ως Τζόζεφ Κένεντι ο πρεσβύτερος

Μέσα στο μήνα ανακοινώθηκαν τα πρώτα ονόματα που θα πρωταγωνιστήσουν σε αυτή τη μεγάλη παραγωγή που προορίζεται για το Netflix και αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού. Ο εξαιρετικός ηθοποιός Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει ως Τζόζεφ Κένεντι. Η Λόρα Ντόνελι ως Ρόουζ Κένεντι, σύζυγος του Τζόζεφ Κένεντι του πρεσβύτερου. Ο Νικ Ρόμπινσον ως γιος τους, Τζόζεφ Κένεντι ο νεότερος. Ο Τζοσουά Μέλνικ ως ο μικρότερος γιος Τζακ Κένεντι.

Η Λίντια Πέκχαμ ως Ρόζμαρι Κένεντι, η μεγαλύτερη κόρη του Τζο και της Ρόουζ. Η Σάουρα Λάιτφουτ-Λεόν ως Κικ Κένεντι, αδελφή του JFK και του RFK. Ο Κόουλ Ντόμαν ως ο καλύτερος φίλος του JFK, Λεμ Μπίλινγκς

Η πρώτη σεζόν θα διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930

Η πρώτη σεζόν του Kennedy θα ακολουθήσει την «απίθανη άνοδο του Joe και της Rose Kennedy και των εννέα παιδιών τους, συμπεριλαμβανομένου του επαναστάτη δεύτερου γιου τους Jack, ο οποίος αγωνίζεται να ξεφύγει από τη σκιά του χρυσού αδελφού του», σύμφωνα με την περίληψη της σειράς. Η πρώτη σεζόν θα έχει οκτώ επεισόδια.

Πηγή: iefimerida.gr