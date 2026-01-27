Carnival of Hearts: Ένα συναρπαστικό τριήμερο ρομαντισμού και καρναβαλικής διασκέδασης, στο Cap St Georges Hotel & Resort, που τα έχει όλα - Μην το χάσετε! Κλείστε τώρα τη διαμονή σας και ζήστε την εμπειρία του τριημέρου στο μέγιστο

Απολαύστε ένα συναρπαστικό τριήμερο που συνδυάζει το ρομαντισμό του Αγ. Βαλεντίνου με τη ξέφρενη διασκέδαση του καρναβαλιού. Ελάτε στο Cap St Georges Hotel & Resort, και ζήστε την εμπειρία του μοναδικού Carnival of Hearts!

Μην το χάσετε! Κλείστε τώρα τη διαμονή σας και ζήστε την εμπειρία του τριημέρου στο μέγιστο. Πατήστε ΕΔΩ

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, το απίθανο Carnival Soirée στο "The Club", δημιουργεί την ιδανική ατμόσφαιρα με μουσική, χορό, φινέτσα και καρναβαλική διάθεση.

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στις 15.30, ξεκινά η φαντασμαγορική καρναβαλίστικη παρέλαση στο Cap St Georges Hotel & Resort, γεμάτη υπέροχες στολές, χρώματα, μουσική και γιορτινή συμμετοχή για μικρούς και μεγάλους.

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 15.30, παρακολουθήστε την εντυπωσιακή παρέλαση καρναβαλιών του Δήμου Ακάμα στον Κόλπο Κοραλλίων, που ολοκληρώνει τις εκδηλώσεις χαρίζοντας μοναδικές εικόνες.

Το Carnival of Hearts τα έχει όλα: ιδιαίτερες ρομαντικές στιγμές για τα ζευγάρια, παιχνίδια για τα παιδιά και ατέλειωτη διασκέδαση για όλη την οικογένεια.

Ζήστε ένα ξεχωριστό τριήμερο απόδρασης στο πολυβραβευμένο πεντάστερο Cap St Georges Hotel & Resort, με αποκλειστικά πακέτα, γαστρονομικές απολαύσεις και χαλαρωτικές εμπειρίες ευεξίας & σπα.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε: www.capstgeorges.com ή καλέστε στο 26 000000

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα του Carnival of Hearts, καθώς και όλες τις πληροφορίες για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Δείτε το Βίντεο:

Link: https://www.youtube.com/shorts/kwZC6gt6zHg