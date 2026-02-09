Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

«Αυτό το "θέαμα" είναι χαστούκι για την χώρα»: Τι δήλωσε ο Τραμπ για εμφάνιση Bad Bunny στο Super Bowl

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Benito Antonio Martínez Ocasio ή Bad Bunny εμφανίσθηκε στο Super Bowl μία σχεδόν εβδομάδα αφού βραβεύθηκε με το Grammy του Καλύτερου Άλμπουμ της Χρονιάς.

«Χαστούκι για την χώρα» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την συναυλία του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl, παρόλο που πορτορικανός τραγουδιστής απέφυγε να αναφερθεί στον αμερικανό πρόεδρο ή την μεταναστευτική του πολιτική κατά την διάρκεια της εμφάνισής του.

«Κανείς δεν καταλαβαίνει ούτε λέξη απ' αυτά που λέει αυτός ο τύπος», έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ λίγα λεπτά μετά το τέλος της συναυλίας κατά την οποία ο Bad Bunny τραγούδησε και μίλησε αποκλειστικά στα ισπανικά, γλώσσα που ομιλείται από περισσότερα από 41 εκατομμύρια ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το σόου στο ημίχρονο του Super Bowl είναι τελείως ελεεινό, ένα από τα χειρότερα στην ιστορία! Είναι παράλογο, προσβολή στο μεγαλείο της Αμερικής και αυτό δεν απηχεί καθόλου τις αξίες στη επιτυχία, την δημιουργικότητα και την αριστεία», έγραψε ο Τραμπ προσθέτοντας ότι η χορογραφία ήταν «αποτρόπαια, κυρίως για τα μικρά παιδιά που παρακολουθούν το θέαμα από τις τέσσερις γωνιές των Ηνωμένων Πολιτειών και ολόκληρου του κόσμου».

«Αυτό το "θέαμα" είναι πραγματικό χαστούκι για την χώρα μας (...) και ωστόσο, θα λάβει εξαιρετικές κριτικές από τα μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν ψεύτικες ειδήσεις, διότι δεν έχουν καμία ιδέα τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο» έγραψε ο Τραμπ.

Ο Benito Antonio Martínez Ocasio ή Bad Bunny εμφανίσθηκε στο Super Bowl μία σχεδόν εβδομάδα αφού βραβεύθηκε με το Grammy του Καλύτερου Άλμπουμ της Χρονιάς.

Μετά την εμφάνισή του στο πλευρό της Lady Gaga και του Ricky Martin, ο πορτορικανός τραγουδιστής, ντυμένος στα μαύρα, σήκωσε ένα μπαλόνι με την φράση:

«Ολοι μαζί, είμαστε η Αμερική».

Στο τέλος της συναυλίας, σημαίες από ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο ξεδιπλώθηκαν στην σκηνή ενώ στην γιγάντια οθόνη του τεράστιου σταδίου της Σάντα Κλάρα εμφανίσθηκαν τα λόγια:

«Μόνο η αγάπη είναι πιο δυνατή από το μίσος».

 

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΔΙΕΘΝΗΗΠΑBAD BUNNYSUPER BOWL

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα