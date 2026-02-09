Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ντραμς του Ρίνγκο Σταρ και κιθάρα του Κερτ Κομπέιν πωλούνται σε δημοπρασία

Ο Τζιμ Ίρσεϊ είχε πάθος για όλα όσα καθορίζουν την αμερικανική εμπειρία» δήλωσε ο ειδικός σε μουσικά όργανα Κέρι Κιν, σύμβουλος της δημοπρασίας.

Τα σημαντικότερα αντικείμενα από τη διάσημη συλλογή του Τζιμ Ίρσεϊ με αναμνηστικά από τον κινηματογράφο, τη μουσική και τον αθλητισμό, καθώς και με έργα τέχνης παρουσιάζονται στην έδρα του οίκου Christie's στο Λος Άντζελες, ενόψει της δημοπρασίας τους τον Μάρτιο.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης των Indianapolis Colts, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Μάιο σε ηλικία 65 ετών είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του και απέκτησε και ο ίδιος εκατοντάδες αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν ιστορικές στιγμές και εμβληματικές προσωπικότητες της αμερικανικής ποπ κουλτούρας.

ΑΠΕ - ΜΠΕ 

