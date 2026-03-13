Επστάιν, Μάντελσον και πρίγκιπας Άντριου: Στο φως η πρώτη φωτογραφία με τους τρεις μαζί

Μέσα στα εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για τον Τζέφρι Επστάιν εντοπίστηκε φωτογραφία που δείχνει τον καταδικασμένο παιδόφιλο, τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου και τον Πίτερ Μάντελσον.

Ο πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου Μάντελσον και ο Άντριου φορούν λευκά μπουρνούζια, ενώ ο Επστάιν φοράει σκούρο πουκάμισο και λευκό παντελόνι. Κάθονται γύρω από ένα ξύλινο τραπέζι βεράντας, ενώ έχουν κούπες με την αμερικανική σημαία μπροστά τους.

Το δημοσιευμένο υλικό δεν αναφέρει πότε και πού ελήφθη η φωτογραφία.

Το ITV μετέδωσε πάντως ότι ελήφθη στο Μάρθας Βίνγιαρντ, στη Μασαχουσέτη, ένα νησάκι που είναι δημοφιλής τόπος διακοπών.

Ο Άντριου και ο Μάντελσον έχουν συλληφθεί, σε χωριστές υποθέσεις, με την υποψία παράβασης καθήκοντος λόγω των σχέσεών τους με τον Επστάιν και έκτοτε έχουν αμφότεροι αφεθεί ελεύθεροι ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνα εναντίον τους.

Ο Άντριου επανειλημμένα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Επστάιν, ενώ ο Μάντελσον έχει δηλώσει ότι πιστεύει ότι δεν ενήργησε παράνομα. Το BBC σημειώνει ότι εδώ και καιρό ο Μάντελσον υποστηρίζει ότι δέχτηκε την εκδοχή των γεγονότων που έδωσαν ο Επστάιν και ο δικηγόρος του και ότι ανακάλυψε την αλήθεια μόνο μετά την αυτοκτονία του δισεκατομμυριούχου το 2019.

Οι σχέσεις και των δύο με τον Έπσταιν οδήγησαν και τους δύο άνδρες στην απώλεια των θέσεών τους. Ο Άντριου στερήθηκε των βασιλικών τίτλων του ενώ ο Μάντελσον αποπέμφθηκε από πρέσβης λίγους μήνες μετά τον διορισμό του.

Στο υλικό για τον Επστάιν υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν Άντριου, σε μία μάλιστα φαίνεται να γονατίζει πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται στο έδαφος.

