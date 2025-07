Συλλογή αναμνηστικών από την κινηματογραφική σειρά «Star Wars» που δημιούργησε φανατικός λάτρης της θα εκτεθεί σε Μουσείο στην Αγγλία.

Περισσότερες από 300 φιγούρες, αφίσες και παιχνίδια από την αρχική τριλογία του «Star Wars» θα αποτελέσουν την έκθεση «May the Toys be with You» στο Μουσείο Lynn της Υπηρεσίας Μουσείων του Νόρφολκ, στο Κιγκς Λιν που εγκαινιάζεται σήμερα.

Ο Ματ Φοξ κάτοχος της συλλογής πιστεύει ότι η αξία της ανέρχεται στις 150.000 αγγλικές λίρες.

ΑΠΕ- ΜΠΕ