Η καρφίτσα της Νταϊάνας στο πέτο της Κέιτ έκλεψε την παράσταση στην υποδοχή του ζεύγους Τραμπ

Έλαμψε με την παρουσία της η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ, στην υποδοχή με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, του Ντόναλντ και της Μελάνιας Τραμπ στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Η υποδοχή έλαβε χώρα στον Walled Garden του κτήματος, σηματοδοτώντας την έναρξη της διήμερης επίσημης επίσκεψης του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για την περίσταση, η πριγκίπισσα επέλεξε ένα κομψό μπορντό φόρεμα, της αγαπημένης της σχεδιάστριας, Emilia Wickstead. Ολοκλήρωσε το σύνολό της με ένα καπέλο του οίκου Jane Taylor και μια μπορντό τσάντα Chanel, την οποία έχει κρατήσει και στο παρελθόν.

Trump Britain KEIT MINDLETON

 

Η πιο ξεχωριστή λεπτομέρεια της εμφάνισής της ήταν μία καρφίτσα με φτερά, η οποία ανήκε κάποτε στην πριγκίπισσα Νταϊάνα. Το ιστορικό κόσμημα διακοσμημένο με 18 διαμάντια σε στρογγυλή κοπή μαζί με μικρά σμαράγδια πρόσθετε μία ιδιαίτερη νότα λάμψης και παράδοσης.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον συνόδευσαν το προεδρικό ζεύγος προτού συναντήσουν τον βασιλιά Κάρολο Γ' και τη βασίλισσα Καμίλα έξω από το Victoria House, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η βασίλισσα Καμίλα φωτογραφήθηκε φορώντας ένα έντονο μπλε φόρεμα και ασορτί πανωφόρι από τον οίκο Fiona Clare, ενώ τα συνδύασε με μία καρφίτσα από ζαφείρια και διαμάντια και ένα καπέλο Philip Treacy.

Εν τω μεταξύ, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, έδειχνε αβίαστα κομψή με ένα σκούρο γκρι κοστούμι από τον οίκο Christian Dior Haute Couture. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα καπέλο με πλατύ γείσο σε μία φωτεινή μοβ απόχρωση και σκούρες γκρι σουέτ γόβες.

cnn.gr

