Ο βασιλιάς Κάρολος γιόρτασε τα 77 του χρόνια στην Ουαλία

Ο βασιλιάς Κάρολος γιόρτασε σήμερα τα 77 του χρόνια, με μια επίσκεψη στην Ουαλία και αποφασισμένος να συνεχίσει να ασκεί πλήρως τα καθήκοντά του, παρά τον καρκίνο από τον οποίο πάσχει.

Ενώ στο Λονδίνο τα γενέθλιά του γιορτάστηκαν με κανονιοβολισμούς, ο βασιλιάς παρέστη, υπό βροχή, μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα, σε μια δεξίωση για τα 200 χρόνια του Κάστρου Σιβάρθβα, μιας ιστορικής έπαυλης της Ουαλίας. Στη συνέχεια εγκαινίασε ένα σιδηροδρομικό υπόστεγο. Η μέρα ήταν αρκετά φορτωμένη, όπως συμβαίνει συχνά τους τελευταίους μήνες.

Ο μονάρχης, που τον Φεβρουάριο του 2024 ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο, τη φετινή χρονιά έχει σπάσει ρεκόρ σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που έχει τηρήσει στο πλαίσιο των καθηκόντων του, σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Express. Αν και οι περισσότερες μετακινήσεις του έγιναν εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Κάρολος έκανε και κάποια ταξίδια στο εξωτερικό: στον Καναδά τον Μάιο, στο Βατικανό τον Απρίλιο και ξανά τον Οκτώβριο. Και στο ενδιάμεσο υποδέχτηκε, τον Σεπτέμβριο στο Λονδίνο, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να δείξει την παραμικρή κούραση, διαψεύδοντας τις επίμονες φήμες για την επιδείνωση της υγείας του.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ουδέποτε διευκρίνισαν από τι τύπο καρκίνου πάσχει ο βασιλιάς, τροφοδοτώντας τις εικασίες υπενθύμισε ο Ρόμπερτ Τζόμπσον, ειδικός σε θέματα μοναρχίας και συγγραφέας ενός νέου βιβλίου που τιτλοφορείται «Η κληρονομιά των Γουίνδσορ: μια βασιλική δυναστεία μυστικών, σκανδάλων και επιβίωσης». Σύμφωνα με τον Τζόμπσον, ο Κάρολος έχει αλλάξει κάποιες από τις συνήθειές του και πλέον «παίρνει έναν υπνάκο το απόγευμα».

Ο ίδιος ο βασιλιάς αποκάλυψε σήμερα, γελώντας, ότι «προσπαθεί να κάνει γυμναστική, δύο φορές την ημέρα», σύμφωνα με το πρακτορείο Press Association.

Στην πραγματικότητα ο Κάρολος «αγαπάει τη δουλειά του και αυτό τον κρατάει», σχολίασε η Καμίλα κατά την επίσκεψή τους στη Ρώμη τον Απρίλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ