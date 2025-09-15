Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης Μπασέλ Άντρα αγνοείται μετά από εισβολή του ισραηλινού στρατού στο σπίτι του

«Μέχρι στιγμής, ο Μπασέλ Άντρα αγνοείται», τονίζει και υπενθυμίζει πως «ο Μπασέλ ήρθε τον Ιούνη στην Αθήνα με την οικογένειά του», ενώ «στην αγκαλιά της γυναίκας του ήταν διαρκώς το νεογέννητο παιδί τους».

«Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε χθες το σπίτι του παλαιστίνιου, βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα, στον οποίο τον περασμένο Ιούνιο στην Αθήνα απονείμαμε το Βραβείο Ειρήνης των Πρεσπών, για το ντοκιμαντέρ "No Other Land", μαζί με τον ισραηλινό σκηνοθέτη, Γιουβάλ Αμπραχάμ», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργόςτης Ελλάδος, Αλέξης Τσίπρας.

Όπως επισημαίνει, «είχε προηγηθεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ξυλοδαρμός του αδελφού και του ξαδέλφου του, από ομάδες Ισραηλινών εποίκων που επιτέθηκαν στο χωριό του, Αλ Τουβάνι, στη νότια κατεχόμενη Δυτική Όχθη».

«Μέχρι στιγμής, ο Μπασέλ Άντρα αγνοείται», τονίζει και υπενθυμίζει πως «ο Μπασέλ ήρθε τον Ιούνη στην Αθήνα με την οικογένειά του», ενώ «στην αγκαλιά της γυναίκας του ήταν διαρκώς το νεογέννητο παιδί τους».

«Η βίαιη επίθεση εναντίον τους είναι μια από τις χιλιάδες που βιώνει καθημερινά ο παλαιστινιακός λαός, ο οποίος σφαγιάζεται και λιμοκτονεί με επιλογή της κυβέρνησης Νετανιάχου και υπό την ανοχή της διεθνούς κοινότητας. Ως ευρωπαίους πολίτες, μας ντροπιάζει η στάση της ΕΕ, που αρνείται να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ, αποδεικνύοντας την αποτυχία της ως διεθνής δύναμη, αλλά και την υποκρισία της, όταν ισχυρίζεται ότι δήθεν βασίζεται σε ανθρωπιστικές αρχές και αξίες», υπογραμμίζει ο Αλ. Τσίπρας και καταλήγει:

«Ως Έλληνες, μας ντροπιάζει διπλά η στάση του κ. Μητσοτάκη, που μιλάει για "τη σωστή πλευρά της ιστορίας", αλλά μπλοκάρει τις κυρώσεις κατά της ισραηλινής κυβέρνησης και αγνοεί επιδεικτικά τον όλεθρο που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι, προσβάλλοντας τον λαό μας, τις αρχές, την ιστορία και τους αγώνες του».

ΑΠΕ- ΜΠΕ 

ΙΣΡΑΗΛ ΔΙΕΘΝΗ ΓΑΖΑ

