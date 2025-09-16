Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οι New York Times καταγγέλλουν «μια προσπάθεια φίμωσης και αποθάρρυνσης της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας»

Ο Τραμπ μήνυσε χθες τους New York Times, τέσσερις από τους δημοσιογράφους τους και τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House διεκδικώντας τουλάχιστον 15 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε σε δικαστήριο της Φλόριντα.

Οι New York Times κατήγγειλαν «μια προσπάθεια φίμωσης και αποθάρρυνσης της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας», αντιδρώντας στην μήνυση και αγωγή που κατέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της εφημερίδας ζητώντας ως αποζημίωση ποσό 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μερικές ημέρες μετά τη δημοσίευση άρθρων της για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπστιν.

«Οι New York Times δεν θα εκφοβιστούν από τέτοιες τακτικές», έγραψαν σε ανακοίνωσή τους. «Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε τα γεγονότα χωρίς φόβο ή προκατάληψη και να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των δημοσιογράφων να θέτουν ερωτήσεις εκ μέρους του αμερικανικού λαού, σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία», τόνισε η εφημερίδα.

Ο Penguin Random House ανακοίνωσε σήμερα ότι η αγωγή Τραμπ δεν έχει καμία βάση, τονίζοντας ότι στέκεται στο πλευρό των συγγραφέων του.

«Πρόκειται για μια αγωγή που δεν έχει καμία βάση», δήλωσε εκπρόσωπος του Penguin Random House. «Ο Penguin Random House υποστηρίζει το βιβλίο και τους συγγραφείς του και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις αξίες της Πρώτης Τροπολογίας που είναι θεμελιώδεις για τον ρόλο μας ως εκδότες βιβλίων».

ΑΠΕ- ΜΠΕ 

 

