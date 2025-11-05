Ο Μπρένταν Φρέιζερ και η Ρέιτσελ Βάις ενώνονται ξανά για ένα σίκουελ του «Mummy»

Οι Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις επανενώνονται για μία νέα ταινία της σειράς «The Mummy». Το τέταρτο μέρος της διάσημης σειράς ταινιών δράσης θα σκηνοθετηθεί από τους Ματ Μπετινέλι-Ολπιν και Τάιλερ Γκίλετ, γνωστούς ως Radio Silence, οι οποίοι είναι περισσότερο γνωστοί για την ταινία τρόμου «Ready or Not» του 2019 και για την αναβίωση της σειράς «Scream» για την Paramount το 2022.

Ο Μπρένταν Φρέιζερ είχε πρωταγωνιστήσει στο reboot του 1999 για το «Mummy», με συμπρωταγωνίστρια τη Βάις, με την ταινία να γνωρίζει τεράστια επιτυχία στο box office. Το έργο αφηγείται την ιστορία ενός κυνηγού θησαυρών που ξυπνά κατά λάθος έναν καταραμένο Αιγύπτιο ιερέα με υπερφυσικές δυνάμεις, και καθιέρωσε τον Φρέιζερ ως δημοφιλή σταρ δράσης.

Ο ηθοποιός επέστρεψε για δύο ακόμα ταινίες του franchise, το The Mummy Returns (2001) και το The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008), ενώ η Βάις εμφανίστηκε μόνο στην πρώτη. Η Universal προσπάθησε να αναβιώσει τη σειρά με τον Τομ Κρουζ το 2017, αλλά η ταινία απέτυχε εμπορικά και δεν κατάφερε να εγκαινιάσει το λεγόμενο «Dark Universe», που στόχευε στη δημιουργία μιας σειράς ταινιών συνδεδεμένων με τα κλασικά τέρατα του στούντιο.

Μετά από ένα διάλειμμα από το Χόλιγουντ λόγω προσωπικών προβλημάτων, θεμάτων υγείας και μιας καταγγελίας κατά του πρώην προέδρου της HFPA, ο Μπρένταν Φρέιζερ σημείωσε μεγάλη επιστροφή με την ταινία The Whale, για την οποία κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου. Κατά την προώθηση της ταινίας, είχε δηλώσει στο Variety ότι θα ήταν ανοικτός να ξαναυποδυθεί τον Rick O’Connell σε νέο sequel του The Mummy. «Δεν ξέρω πώς θα λειτουργούσε», είχε πει, «αλλά θα ήμουν ανοιχτός, αν κάποιος είχε την κατάλληλη ιδέα».

Ο ηθοποιός μάλιστα, έχει σαφή γνώμη για το τι δεν λειτουργεί σε μια νέα ταινία από το σύμπαν του «Mummy». Το 2022 είχε εξηγήσει γιατί η ταινία του Κρουζ απέτυχε: «Είναι δύσκολο να φτιάξεις αυτή την ταινία», είπε. «Το στοιχείο που είχαμε στη δική μας "Mummy" και που δεν είδα στη νέα, ήταν η διασκέδαση. Αυτό έλειπε από εκείνη την εκδοχή. Ήταν υπερβολικά τυπική ταινία τρόμου. Το "Mummy" πρέπει να είναι μια συναρπαστική περιπέτεια, αλλά όχι τρομακτική».

Πηγή: protothema.gr