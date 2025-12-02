Νέα προσφορά για την εξαγορά της Warner Bros από το Netflix

Νέα, βελτιωμένη, προσφορά υπέβαλε το Netflix την Δευτέρα (1/12) στη Warner Bros για την εξαγορά του εμβληματικού ομίλου, με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού να προτίθεται να το καταβάλει σε μετρητά.

Η πλατφόρμα, όπως μετέδωσε το Bloomberg, είχε ήδη παρουσιάσει, στα μέσα Νοεμβρίου, αρχική προσφορά, όπως και η διαχειρίστρια δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης και άλλων υπηρεσιών Comcast και η νέα οντότητα Paramount Skydance, που γεννήθηκε όταν η πρώτη εξαγοράστηκε από τη δεύτερη, συναλλαγή που οριστικοποιήθηκε τον Αύγουστο.

Η Warner Bros είχε καλέσει τους επίδοξους αγοραστές της να παρουσιάσουν υψηλότερες προσφορές σε δεύτερο γύρο ορίζοντας την προθεσμία για την 1η Δεκεμβρίου. Ο όμιλος ανέφερε στα τέλη του Οκτωβρίου πως σκόπευε να προχωρήσει στην πώληση του συνόλου των δραστηριοτήτων του ή μόνο της Warner Bros, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί πως θα έφθανε μέχρι τέλους αν οι προσφορές δεν ικανοποιούσαν τη διοίκηση.

Δεν αποκλείεται να «χωριστεί» στα δύο

Δεν έχει άλλωστε αποκλείσει αρχικό σχέδιο, που είχε αποκαλυφθεί τον Ιούνιο, τα δυο μέρη να διαχωριστούν: το πρώτο, η Warner Bos, συγκεντρώνει τις δραστηριότητες streaming (εκπομπής οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου) και στούντιο παραγωγής, το δεύτερο, η Discovery Global, έχει στη διάθεσή του ιδίως καλωδιακά και διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα.

Μέχρι στιγμής, η Paramount Skydance έχει φανεί να παίρνει πιο ζεστά το εγχείρημα για την εξαγορά, καθώς έστειλε στο διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros μέχι τέσσερις προσφορές.

Πάντως καμιά από τις προσφορές δεν έχουν φθάσει έως αυτό το στάδιο τα 30 δολάρια ανά μετοχή, όπως ήλπιζε ο Ντέιβιντ Ζάσλαβ, ο επικεφαλής του ομίλου, ο οποίος αποτιμά την αξία του WBD στα 74 δισεκ. δολάρια.

«Ο νικητής θα ορίσει τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα μεγαλύτερα φιλμ του Χόλιγουντ και το πώς θα προσαρμοστούν οι διαφημιστές», σχολίασε σε σημείωμα του ο Τζέρεμι Γκόλντμαν, αναλυτής της εταιρείας EMarketer.

