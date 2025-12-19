Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Bitter Christmas»: Το πρώτο teaser της νέας ισπανόφωνης ταινίας του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser της νέας ταινίας του Πέδρο Αλμοδόβαρ (Pedro Almodóvar) «Bitter Christmas» (ισπαν: «Amarga Navidad»). 

Μετά την αγγλόφωνη ταινία «The Room Next Door» (2024), με πρωταγωνίστριες τις Τίλντα Σουίντον (Tilda Swinton) και Τζούλιαν Μουρ (Julianne Moore), ο διάσημος σκηνοθέτης επιστρέφει στις ισπανόφωνες ρίζες του με την φιλόδοξη παραγωγή στην οποία πρωταγωνιστούν οι Μπάρμπαρα Λένι (Bárbara Lennie), Βικτόρια Λουένγκο (Victoria Luengo), Λεονάρντο Σμπαράλια (Leonardo Sbaraglia) και Αϊτάνα Σάντσεθ-Χιχόν (Aitana Sánchez-Gijón). 

Υπόθεση:

Μετά το θάνατο της μητέρας της το Δεκέμβριο, η διαφημιστική διευθύντρια Έλσα, ρίχνεται στη δουλειά για να αντεπεξέλθει. Όταν μια κρίση πανικού την αναγκάζει να κάνει ένα διάλειμμα, αποφασίζει να ταξιδέψει στην Λανζαρότε με τη φίλη της, Πατρίσια, ενώ ο σύντροφος της μένει πίσω στη Μαδρίτη.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

