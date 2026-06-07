Η Dua Lipa έδωσε 5.700 ευρώ για να... κλείσει στόματα μετά τις διαμαρτυρίες ντόπιων στο Παλέρμο για τον γάμο της

Η ποπ σταρ παντρεύτηκε το Σάββατο με τον αγαπημένο της ενώπιον της οικογένειας και των φίλων τους. Μία ημέρα προν, το ζευγάρι διοργάνωσε welcome πάρτι, όπου η Dua Lipa επέλεξε να φορέσει ένα δερμάτινο φόρεμα με φτερά στο τελείωμα δια χειρός Versace και κοσμήματα Bulgari - συμπεριλαμβανομένου ενός κλασικού ρολογιού Manchette αξίας 185.000 λιρών.

«Η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας»: Κάτοικοι διαμαρτύρονται για τον γάμο της Dua Lipa

Το τριήμερο γλέντι, που κόστισε κάτι παραπάνω από 1,7 εκατ. ευρώ έχει αναστατώσει τους κατοίκους του Παλέρμο που εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και τον ουσιαστικό αποκλεισμό τμημάτων της πόλης εξαιτίας των εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί την Παρασκευή γύρω από το Palazzo Gangi, ενώ σε κατοίκους της περιοχής ζητήθηκε να υπογράψουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, τοποθέτησαν αφίσες σε διάφορα σημεία της πόλης, γραμμένες τόσο στα ιταλικά όσο και στα αγγλικά. Σε αυτές αναγράφονταν συνθήματα όπως «Διεκδικούμε ξανά το δικαίωμα να ζούμε χωρίς να υποτασσόμαστε στο ιδιωτικό κέρδος», «Η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας» και «Το Παλέρμο δεν ανήκει στους πλούσιους».

Το βρετανικό δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι αρκετές επιχειρήσεις της περιοχής κλήθηκαν να κλείσουν νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευής, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και παράπονα από τους επαγγελματίες της περιοχής.

Σημερινό δημοσίευμα της Mirror αποκαλύπτει ότι η Dua Lipa, της οποίας η καθαρή περιουσία εκτιμάται περίπου στα 39 εκατομμύρια ευρώ, φέρεται να κατέβαλε συνολικά περίπου 5.700 ευρώ ως αποζημίωση στους κατοίκους για τις ταλαιπωρίες που προκλήθηκαν λόγω της στάθμευσης.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι εκτιμάται πως το ζευγάρι έκλεισε αρκετά καταλύματα Airbnb, ώστε να μην υπάρξουν παράπονα από προμηθευτές ή άλλους επισκέπτες για τα πάρτι.

Πηγή: iefimerida.gr