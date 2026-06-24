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Μαζωνάκης: «Θα μιλήσω για όλα – Η ευγένεια παραλίγο να με καταστρέψει»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Με βίντεο στο Instagram ο τραγουδιστής προανήγγειλε δημόσιες τοποθετήσεις για όσα δεν έχει πει μέχρι σήμερα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα μιλήσει χωρίς δημοσιογράφους, κανάλια ή εφημερίδες

Ένα διαφορετικό βίντεο δημοσίευσε στα social media ο Γιώργος Μαζωνάκης, προαναγγέλλοντας ότι θα μιλήσει ανοιχτά για θέματα για τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχει πάρει δημόσια θέση. Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι θα το κάνει μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, χωρίς τη μεσολάβηση δημοσιογράφων, τηλεοπτικών καναλιών ή εφημερίδων.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα προτίθεται να μιλήσει δημόσια για ζητήματα για τα οποία, όπως ανέφερε, δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα.

Ο τραγουδιστής δεν διευκρίνισε ποια είναι τα θέματα στα οποία αναφέρεται, ωστόσο σημείωσε ότι έχει αποφασίσει να μιλήσει χωρίς τη μεσολάβηση δημοσιογράφων, καναλιών ή εφημερίδων.

Στο βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε στην ευγένεια που, όπως είπε, τον διέκρινε στη ζωή του, υποστηρίζοντας ότι αυτή «παραλίγο να τον καταστρέψει».

«Θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα»

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέφερε:

«Κυρίες και Κύριοι στη ζωή με διέκρινε μία ευγένεια, η οποία παραλίγο να με καταστρέψει. Εννοώντας ότι τα πράγματα που μου ανήκαν, περίμενα να μου δοθούν από μόνα τους και όχι να τα διεκδικήσω εγώ. Για να μη στενοχωρήσω τους άλλους, να μην τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους. Έτσι λοιπόν μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα, χωρίς κανέναν δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμιά εφημερίδα. Έτσι όπως είναι, χωρίς φίλτρο…».

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