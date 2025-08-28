Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ έφτασαν με πλωτό μέσο

Χθες, Τρίτη 26 Αυγούστου, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Τζορτζ και την Αμάλ Κλούνεϊ που έφτασαν στην πόλη με πλωτό μέσο και χαμογελούσαν στον φωτογραφικό φακό.

Ο 64χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ήταν casual ντυμένος, με τα χαρακτηριστικά γκρίζα μαλλιά του, καθώς επέστρεψε στο φυσικό του χρώμα που τον έχει κάνει διάσημο σε όλο τον πλανήτη. Θυμίζουμε, ότι ο Κλούνεϊ είχε χρειαστεί να βάψει μαύρα τα μαλλιά του για την εμφάνισή του στο Μπρόντγουεϊ και στην παράσταση "Good Night, and Good Luck". Στο πλευρό του, έλαμπε η Άμαλ Κλούνεϊ που για την πρώτη της εμφάνιση στη Βενετία, επέλεξε ένα Balmain κίτρινο φόρεμα με εντυπωσιακό λαιμό και ενσωματωμένη ζώνη, στην butter yellow απόχρωση, που συνδύασε με λευκά αξεσουάρ, μία δερμάτινη τσάντα και κομψές γόβες.

Φωτογραφία: Jacopo Raule/GC Images

Αύριο, Πέμπτη 28 Αυγούστου, στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα προβληθεί η νέα ταινία του Τζορτζ Κλούνεϊ, "Jay Kelly" σε σκηνοθεσία του Νόα Μπάουμπαχ.

Το φιλμ το οποίο θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ αφηγείται την ιστορία ενός σταρ του σινεμά (Κλούνεϊ) που μαζί με τον μάνατζέρ του (Σάντλερ), ταξιδεύει στην Ιταλία για να βραβευθεί για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι δύο άνδρες έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τις επιλογές τους, τις σχέσεις τους με τα αγαπημένα τους πρόσωπα και το αποτύπωμα που θα αφήσουν πίσω.

"Τι λες στους ανθρώπους που λένε ότι παίζεις μόνο τον εαυτό σου;" ρωτάει μία νεαρή κοπέλα τον χαρακτήρα του Κλούνεϊ στο τρέιλερ και εκείνος της απαντά: "Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο εαυτός σου; Δοκίμασέ το".

