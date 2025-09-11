Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ντοκιμαντέρ - αφιέρωμα στον Ντικ Βαν Ντάικ θα κυκλοφορήσει την ημέρα των 100ων γενεθλίων του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Με αφορμή τα 100ά γενέθλια του θρυλικού Ντικ Βαν Ντάικ τον Δεκέμβριο, η Fathom Entertainment ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Dick Van Dyke: 100th Celebration».

Η ταινία αποτελεί ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στην πολυετή καριέρα του διάσημου ηθοποιού, τραγουδιστή και χορευτή. Θα προβληθεί σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους ανήμερα των γενεθλίων του, στις 13 Δεκεμβρίου, καθώς και την επόμενη ημέρα.

«Είναι υπέροχο, είναι μια τεράστια έκπληξη για εμένα» ανέφερε ο Βαν Ντάικ σε δήλωσή του στο Associated Press. «Αν νομίζετε ότι η τύχη δεν παίζει μεγάλο ρόλο, τότε κάνετε λάθος» συμπλήρωσε.

Η παραγωγή της ταινίας βρίσκεται σε εξέλιξη για περισσότερα από 30 χρόνια. Για να αφηγηθεί την ιστορία του Βαν Ντάικ, ο οποίος μετρά πάνω από 80 χρόνια στον χώρο της ψυχαγωγίας, το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει αποσπάσματα από κλασικές ταινίες, μεταξύ των οποίων, τα «Mary Poppins», «Chitty Chitty Bang Bang» και «Bye Bye Birdie», αλλά και τηλεοπτικές σειρές, όπως το «The Dick Van Dyke Show». Επιπλέον, θα φέρει στο φως νέες συνεντεύξεις του αγαπημένου σταρ στις οποίες μοιράζεται άγνωστες ιστορίες από την θρυλική του καριέρα στο Χόλιγουντ.

Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με μια συγκινητική επίσκεψη στην πατρίδα του, το Ντάνβιλ του Ιλινόις.

Ο διάσημος καλλιτέχνης επισκέπτεται το σπίτι των παιδικών του χρόνων, τον ραδιοφωνικό σταθμό που ξεκίνησε την καριέρα του ως DJ στα 16 του, καθώς και το παλιό του γυμνάσιο. Εκεί, ανέβηκε ξανά στη σκηνή μαζί με τους μαθητές, ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια.

«Δεν μπόρεσε να αντισταθεί», είπε ο σκηνοθέτης της ταινίας Steve Boettcher. «Σηκώθηκε από τη θέση του, ανέβηκε στη σκηνή, τραγούδησε και χόρεψε μαζί τους. Ήταν πραγματικά μια γλυκιά επιστροφή στην πατρίδα. Το Ντάνβιλ τον διαμόρφωσε με πολλούς τρόπους», συμπλήρωσε.

Στην πορεία των τριάντα χρόνων, ο σκηνοθέτης είχε την ευκαιρία να μιλήσει με πολλούς από τους πιο στενούς φίλους και συνεργάτες του Ντικ Βαν Ντάικ οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή. Ανάμεσά τους, οι Μαίρη Τάιλερ Μουρ (Mary Tyler Moore), Καρλ Ράινερ (Carl Reiner), Τσίτα Ριβέρα (Chita Rivera) και Τιμ Κόνγουεϊ (Tim Conway).

Αν και οι δημιουργοί της ταινίας δεν σχεδίαζαν την προβολή της στα 100α γενέθλια του πολυβραβευμένου ηθοποιού, η συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι ιδανική για την πρεμιέρα της.

Πηγή: cnn.gr

