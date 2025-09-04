Κάντε το τεστ για σκύλους και δείτε πόσο έξυπνος είναι ο δικός σας

Και επειδή όλα τα έχει φτιάξει ο άνθρωπος, κατασκεύασε και ένα τεστ για να μετρήσετε το πόσο έξυπνος είναι ο σκύλος σας. Ένα τεστ IQ, θα λέγαμε, αποκλειστικά για σκύλους. Αν έχετε τη διάθεση να το κάνετε- αλλά να μην το πάρετε και πολύ σοβαρά-, κάντε το. Οπλιστείτε πάνω από όλα με χιούμορ.

Το σκυλίσιο τεστ IQ

Αν είστε περίεργοι να ανακαλύψετε το επίπεδο νοημοσύνης του σκύλου σας, ήρθε η ώρα να τον βάλετε σε δοκιμασία. Δοκιμάστε αυτές τις τέσσερις γρήγορες αξιολογήσεις και δείτε πώς τα πάει. Σημειώστε πόσο καλά (και πόσο γρήγορα) ανταποκρίνεται σε κάθε δοκιμασία και θα έχετε μια καλύτερη ιδέα για τις πνευματικές του ικανότητες.

Σημαντικό: Θα χρειαστείτε μια πετσέτα, μερικές λιχουδιές, πλαστικά ποτήρια και ένα χρονόμετρο.

Η δοκιμή της πετσέτας

Για αυτό το τεστ, το μόνο που χρειάζεστε είναι μια πετσέτα που θα καλύπτει πλήρως τον σκύλο σας. Αρχικά αφήστε τον να μυρίσει την πετσέτα, ώστε να τη συνηθίσει. Στη συνέχεια, με μία κίνηση, ρίξτε την πετσέτα πάνω του.

Τώρα, εδώ είναι που έρχεται η δοκιμασία, καθώς πρέπει να δείτε πόση ώρα χρειάζεται για να βγει κάτω από την πετσέτα.

Αν αυτός δραπετεύσει μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, κερδίζει 3 πόντους. Αν του πάρει από 31 δευτερόλεπτα έως 2 λεπτά, τότε παίρνει 2 πόντους. Μόλις περάσουν 2 λεπτά, και δεν έχει καταφέρει να βγει από την πετσέτα, παρά τις προσπάθειές του, βγάλτε του την πετσέτα. Παίρνει 1 πόντο για την προσπάθεια- και ας μην τα κατάφερε.

Τι γίνεται όμως αν ο σκύλος σας δεν προσπαθήσει καθόλου; Δυστυχώς θα πάρει…0 πόντους. Σκεφτείτε όμως ότι μπορεί να έχει μια πραγματικά τεμπέλικη στιγμή και να μη νοιάζεται. Οπότε μην απογοητεύεστε γιατί ευτυχώς, υπάρχουν και άλλα τεστ που μπορείτε να δοκιμάσετε προτού αποφασίσετε οριστικά για το IQ του.

Το τεστ λιχουδιάς – Μέρος πρώτο

Κρατήστε την πετσέτα για την επόμενη δοκιμασία και πάρτε μια από τις αγαπημένες λιχουδιές του σκύλου σας. Αφήστε τον να δει τη λιχουδιά και τοποθετήστε τη κάτω από την πετσέτα καθώς σας παρακολουθεί. Τώρα, δείτε πόση ώρα χρειάζεται για να πάρει τη λιχουδιά.

Αν αρπάξει τη λιχουδιά εύκολα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, παίρνει 3 πόντους! Αν του πάρει από 31 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό, παίρνει 2 πόντους. Και πάλι, αν προσπαθήσει αλλά αποτύχει, παίρνει 1 πόντο για την προσπάθειά του, ενώ αν δεν προσπαθήσει καθόλου, παίρνει 0 πόντους.

Το τεστ λιχουδιάς – Μέρος δεύτερο

Τώρα, πρέπει να πάρετε τρία αδιαφανή κύπελλα και μια λιχουδιά. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε μια λιχουδιά που δεν έχει έντονη μυρωδιά για αυτή τη δοκιμή. Αφήστε τον σκύλο σας να σας παρακολουθήσει να βάζετε τη λιχουδιά κάτω από ένα από τα κύπελλα και, στη συνέχεια, βγάλτε τον από το δωμάτιο.

Περιμένετε για περίπου 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στο δωμάτιο μαζί του. Βάλτε τον να πάρει τη λιχουδιά. Αυτό είναι ένα τεστ μνήμης για αυτόν. Θέλετε να δείτε αν θυμάται σε ποιο κύπελλο βάλατε τη λιχουδιά και αν μπορεί να την πάρει γρήγορα.

Αν λοιπόν πάει αμέσως στο σωστό κύπελλο και πάρει τη λιχουδιά μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, παίρνει 3 πόντους. Αν ελέγξει όλα τα κύπελλα αλλά πάρει τη λιχουδιά μέσα σε ένα λεπτό, δώστε του 2 πόντους. Αν απλά αναποδογυρίσει όλα τα κύπελλα και πάρει τη λιχουδιά, δώστε του 1 πόντο. Αν δεν μπορεί να πάρει τη λιχουδιά, παίρνει 0 πόντους.

Το τεστ της αλλαγής θέσης

Εάν ο σκύλος σας έχει ένα συνηθισμένο σημείο ύπνου ή ανάπαυσης, είτε πρόκειται για το κρεβάτι του, είτε για ένα μαξιλάρι, είτε για μια συγκεκριμένη κουβέρτα, μετακινήστε το σε άλλο σημείο, ενώ εκείνος δεν κοιτάζει. Μπορείτε επίσης να το κάνετε αυτό με το μπολ με το φαγητό ή το νερό του.

Παρατηρήστε πόση ώρα χρειάζεται για να βρει τη νέα θέση. Αν βρει το κρεβάτι ή το μπολ του μέσα σε 1 λεπτό, δώστε του 3 πόντους. Αν το εντοπίσει μέσα σε 2 λεπτά, παίρνει 2 πόντους, ενώ αν το βρει μεταξύ 2 και 3 λεπτών, παίρνει 1 πόντο. Αν παραιτηθεί ή μείνει στο συνηθισμένο σημείο χωρίς να ψάξει για τα μετακινημένα αντικείμενα, παίρνει 0 πόντους.

Πόσο έξυπνος είναι ο σκύλος σας;

Πώς τα πήγε ο σκυλάκος σας; Ελπίζουμε καλά. Προσθέστε τους πόντους και δείτε πού βρίσκεται στην κλίμακα.

10-12 πόντοι: Ο σκύλος σας είναι η σκυλίσια εκδοχή του Αϊνστάιν. Στην πραγματικότητα, μερικές φορές αναρωτιέσαι αν είναι αυτός που κινεί τα νήματα στο σπίτι σας.

6-10 πόντοι: Ο σκύλος σας είναι ένα έξυπνο ζωάκι. Μπορεί να έχει τις στιγμές του, αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί να βρει τα πράγματα από μόνος του και να βγει από τη δύσκολη θέση όταν χρειάζεται.

1-5 πόντοι: Λοιπόν, ο σκύλος σας μπορεί να μη σπάσει σύντομα κανένα ρεκόρ στον τομέα της ευφυΐας, αλλά σίγουρα είναι ένα χαριτωμένο σκυλάκι.

0 πόντοι: Η ευφυΐα των σκύλων είναι υπερτιμημένη, σωστά; Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αγαπάτε το σκυλάκι σας, ότι σας αγαπάει και ότι είναι πάντοτε δίπλα σας και στην πιο δύσκολη στιγμή σας.

Συμβουλές για τα τεστ

Όταν κάποιος κάνει ένα τεστ, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορούν να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, αν κάποιος δεν αισθάνεται καλά, είναι πολύ κουρασμένος ή πεινάει, πιθανόν να μη συγκεντρωθεί τόσο καλά κατά τη διάρκεια του τεστ. Το ίδιο ισχύει και για τους σκύλους.

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για τα τεστ στον σκύλο σας:

-Φροντίστε να διεξάγετε την αξιολόγηση μετά από μια βόλτα ή κάποια άλλη δραστηριότητα, ώστε ο σκύλος σας να μην είναι υπερβολικά δραστήριος και αποσπάται η προσοχή του.

-Βρείτε ένα μέρος χωρίς περισπασμούς για το τεστ.

-Βεβαιωθείτε ότι ο σκύλος σας έχει κάνει ένα διάλειμμα για τουαλέτα πριν από την έναρξη του τεστ.

-Να έχετε κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας αισιόδοξη και θετική διάθεση ώστε αυτό να το καταλαβαίνει ο σκύλος σας.

-Χρησιμοποιήστε μερικές από τις αγαπημένες του λιχουδιές, ώστε το κίνητρο να είναι καλό.

Για το τέλος 3 συμβουλές για σκύλους με χαμηλή βαθμολογία

1. Κάντε ξανά τα τεστ. Ίσως ο σκύλος σας είναι σε καλύτερη «πνευματική» φόρμα.

2. Αν η βαθμολογία του ήταν μικρή, να ξέρετε ότι η αγάπη του για εσάς είναι μεγάλη. Οπότε σκεφτείτε ότι αυτό μετράει περισσότερο από όλα τα τεστ του κόσμου.

3. Μην στενοχωριέστε καθόλου. Τεστ ήταν και πέρασε.