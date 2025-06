Η μανία με το τιραμισού: Πώς ένα ιταλικό γλυκό έγινε η απόλυτη εμμονή της εποχής

Σερβίρεται σε ποτήρια, σε τούρτες, σε παγωτά, σε μίνι μορφές σε brunches, γίνεται «deconstructed», «vegan» ή «με μαστίχα Χίου». Γιατί όμως αυτή η μαζική εμμονή τώρα;

Το τιραμισού γεννήθηκε, σύμφωνα με πολλούς ιστορικούς της γαστρονομίας, στις αρχές της δεκαετίας του 1960 στη βόρεια Ιταλία, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Τρεβίζο κοντά στη Βενετία. Το όνομά του σημαίνει "σήκωσέ με" (tirami su), ένδειξη της ελαφρότητας και της ενέργειας που προσφέρει το γλυκό, χάρη στον δυνατό καφέ και τη ζάχαρη.

One of the most delicious desserts in the world



The quintessentially Italian Tiramisù 🇮🇹



A Thread 🧵 on its origin that will make your mouth water pic.twitter.com/G4PvF0gN4c — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) June 7, 2025

Στην αυθεντική του μορφή, το τιραμισού συνδυάζει στρώσεις από σαβαγιάρ (μπισκότα τύπου ladyfingers) μουλιασμένα σε εσπρέσο, κρέμα με μασκαρπόνε, αυγά και κακάο.

View this post on Instagram A post shared by Zoha Malik (@bakewithzoha)

Το ιταλικό αυτό γλυκό διαδόθηκε γρήγορα από τοπικές τρατορίες σε ολόκληρη την Ιταλία, και από εκεί, στα μενού ευρωπαϊκών και αμερικανικών εστιατορίων. Ωστόσο, η σημερινή του φήμη ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Δεν είναι απλώς ένα γλυκό, είναι πλέον γαστρονομικό σύμβολο.

View this post on Instagram A post shared by Jenna Barnard (@butternutbakery)

Η ραγδαία άνοδος του τιραμισού τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί άρρηκτα με την αισθητική των social media. Το TikTok και το Instagram έχουν γεμίσει με slow motion spoon shots, αργές λήψεις όπου το κουτάλι μπαίνει στη βελούδινη κρέμα, διαπερνά τις στρώσεις και αποκαλύπτει την υφή. Το hashtag #tiramisu έχει συγκεντρώσει δεκάδες εκατομμύρια προβολές.

From 1955 to today, Tiramisù has gone far beyond the borders of Italy, becoming a sweet symbol of Italian identity — especially from the Veneto regionpic.twitter.com/62oG4uELXE — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) June 7, 2025

Ιδιαίτερα οι “home-made” παραλλαγές, οι vegan ή οι «της μιας κούπας» συνταγές, προσέλκυσαν χιλιάδες προβολές, ενισχύοντας την τάση "καν' το κι εσύ". Παράλληλα, εστιατόρια και καφέ εκμεταλλεύτηκαν το trend προσφέροντας διάφορες εκδοχές: τιραμισού σε ποτήρι, σε μπάλα σοκολάτας, σε παγωτό, σε ρολό, σε espresso martini glass.

This easy recipe is truly the best homemade tiramisu and always gets rave reviews. RECIPE: https://t.co/enN7MdAdlp pic.twitter.com/mGEMiXw6wG — Studio Delicious (@StudioDeliciou1) May 31, 2023

Το αποτέλεσμα; Το τιραμισού απέκτησε το δικό του φανατικό κοινό. Δεν είναι πλέον ένα από τα γλυκά του καταλόγου, είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής.