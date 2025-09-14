Δεν είναι παστίτσιο, δεν είναι μουσακάς – Είναι τα ζυμαρικά φούρνου Σικελίας

Ανακαλύπτουμε τα αυθεντικά σιτσιλιάνικα ζυμαρικά φούρνου με μελιτζάνα και ντομάτα. Μια παραδοσιακή συνταγή που μας ταξιδεύει στη Σικελία με κάθε μπουκιά.

Αν λατρεύουμε τα ζυμαρικά αλλά θέλουμε κάτι διαφορετικό από τα κλασικά πιάτα, τότε αυτή η σιτσιλιάνικη συνταγή είναι ό,τι πρέπει. Η ’ncasciata δεν είναι ούτε παστίτσιο ούτε μουσακάς – είναι ένα πλούσιο πιάτο με ζυμαρικά φούρνου, γεμάτο με τρυφερή μελιτζάνα, λιωμένο τυρί κατσιόκαβαλο και αρωματική σάλτσα ντομάτας. Οι μελιτζάνες σε αυτή την εκδοζή ψήνονται αντί να τηγανίζονται, κερδίζοντας χρόνο χωρίς να χάνουμε γεύση. Το αποτέλεσμα; Ένα πιάτο με ζυμαρικά που μας ταξιδεύει κατευθείαν στη Σικελία.

Υλικά για τα ζυμαρικά φούρνου

450 γρ. ριγκατόνι (άβραστα)

2 μικρές μελιτζάνες (περίπου 700 γρ.), άπλυτες, χωρίς κοτσάνι, κομμένες σε ροδέλες 0,5 εκ.

5 ½ κ.γ. αλάτι kosher, χωρισμένο

6 κ.σ. ελαιόλαδο, χωρισμένο

340 γρ. χοιρινός κιμάς

1 μέτριο κρεμμύδι (περίπου 280 γρ.), ψιλοκομμένο (1 ¾ φλ.)

8 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες (περίπου 3 κ.σ.)

2 κονσέρβες ντομάτες San Marzano, ολόκληρες, αποφλοιωμένες (28 oz/800 γρ. η καθεμία), θρυμματισμένες με το χέρι, με τον χυμό τους

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

2 κ.γ. ζάχαρη

1 φλ. αρακάς (φρέσκος ή κατεψυγμένος, προαιρετικά)

12 μεγάλα φύλλα βασιλικού, κομμένα σε λεπτές λωρίδες (περίπου ⅓ φλ.), συν επιπλέον για γαρνίρισμα

225 γρ. κατσιόκαβαλο ή προβολόνε, τριμμένο (περίπου 2 φλ.)

70 γρ. παρμεζάνα Reggiano, τριμμένη (περίπου ½ φλ.)

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C. Βράζουμε τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό μέχρι να γίνουν al dente. Τα σουρώνουμε και τα απλώνουμε σε ταψί για να κρυώσουν. Ετοιμάζουμε τις μελιτζάνες: τις απλώνουμε σε ταψί με χαρτί κουζίνας, ρίχνουμε 2 κ.γ. αλάτι και τις αφήνουμε 10 λεπτά. Τις σκουπίζουμε καλά. Ψήνουμε τις μελιτζάνες: αλείφουμε 2 ταψιά με 2 κ.σ. ελαιόλαδο, στρώνουμε τις φέτες, τις αλείφουμε με άλλο τόσο λάδι και ψήνουμε μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν χρώμα (20’). Κατεβάζουμε τον φούρνο στους 175°C. Φτιάχνουμε τη σάλτσα: σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε τις υπόλοιπες 2 κ.σ. λάδι, σοτάρουμε τον κιμά με ½ κ.γ. αλάτι μέχρι να ροδίσει (8’). Προσθέτουμε κρεμμύδι και σκόρδο (4’). Ρίχνουμε ντομάτες, πελτέ, ζάχαρη και τα υπόλοιπα 3 κ.γ. αλάτι. Σιγοβράζουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα (20’). Ανακατεύουμε με τα μακαρόνια, τον αρακά (αν βάλουμε) και τον βασιλικό. Στρώνουμε το φαγητό: σε ταψί 33×23 εκ. απλώνουμε τη μισή ποσότητα ζυμαρικών, τη μισή μελιτζάνα και 1 φλ. κατσιόκαβαλο. Επαναλαμβάνουμε με τα υπόλοιπα. Τελειώνουμε με την παρμεζάνα. Ψήνουμε σκεπασμένο με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο για 30’. Αφαιρούμε το κάλυμμα και ψήνουμε για 10–12’ μέχρι να λιώσει και να ροδίσει το τυρί. Σερβίρουμε με φρέσκο βασιλικό.

Από cantina.protothema.gr