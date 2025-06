Το τραγούδι των '60s που έγινε viral 63 χρόνια μετά την κυκλοφορία του χάρη στο TikTok [βίντεο]

Ένα σχεδόν άγνωστο τραγούδι από τη δεκαετία του 1960 ανέβηκε στα μουσικά charts για πρώτη φορά, αφού έγινε viral στο TikTok.

Το κομμάτι «Pretty Little Baby», της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Κόνι Φράνσις, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1962, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ποπ τραγούδι λέει στους στίχους: «You can ask the flowers / I sit for hours / Telling all the bluebirds / The bill and coo birds / Pretty little baby, I'm so in love with you».

Το τραγούδι της Κόνι Φράνσις που έγινε viral, 63 χρόνια μετά

Η Κόνι Φράνσις, η οποία είναι πλέον 87 ετών και επιστρέφει στα charts για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 60 χρόνια, σχολίασε πρόσφατα τη viral επιτυχία του τραγουδιού της μέσα από την επίσημη σελίδα της στο Facebook.

Έγραψε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ το TikTok και τα μέλη του για την υπέροχη -και τόσο απρόσμενη- αποδοχή της ηχογράφησής μου του 1961, "Pretty Little Baby". Το έμαθα για πρώτη φορά όταν ο πρόεδρος της Concetta Records, Ron Roberts, με κάλεσε να μου πει ότι έχω "ένα viral hit". Μη γνωρίζοντας τη σύγχρονη ορολογία της μουσικής βιομηχανίας, η πρώτη μου αντίδραση ήταν: "Τι είναι αυτό;"».

Σε ξεχωριστό δελτίο τύπου, η Φράνσις πρόσθεσε: «Είμαι ενθουσιασμένη και συγκινημένη με την επιτυχία του "Pretty Little Baby". Ηχογράφησα αυτό το τραγούδι πριν από 63 χρόνια, και το να γνωρίζω ότι μια ολόκληρη νέα γενιά μαθαίνει τώρα ποια είμαι και ποια είναι η μουσική μου, με συγκινεί βαθιά. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ TikTok».

Δεν είναι το πρώτο τραγούδι δεκαετιών που επανέρχεται στη δημοσιότητα χάρη στο TikTok. Τραγούδια όπως το «Dreams» των Fleetwood Mac, το «Running Up That Hill» της Kate Bush και το «Put Your Head On My Shoulder», του Paul Anka, έχουν όλα επιστρέψει στα charts αφού έγιναν viral στην πλατφόρμα.

Όσο για το «Pretty Little Baby», το τραγούδι έγινε viral στα τέλη Απριλίου και αυτή τη στιγμή καταγράφει πάνω από 600.000 καθημερινά δημιουργημένα βίντεο στο TikTok, συμπεριλαμβανομένων δημοσιεύσεων από διάσημους και influencers, όπως οι Kim Kardashian & North West, Kylie Jenner, Brook Monk, Jarred Jermaine, Abbie Herbert, Ariana Greenblatt, Mistermainer, Samara και πολλούς άλλους.

Σύμφωνα με το Billboard, το τραγούδι έχει φτάσει σχεδόν τις 15 εκατομμύρια δημιουργίες μέσα στο 2025, συγκεντρώνοντας πάνω από 10 δισεκατομμύρια προβολές συνολικά στα διάφορα TikTok sounds.

Πριν γίνει viral, το τραγούδι είχε μόλις 17.000 επίσημα streams την εβδομάδα στις ΗΠΑ. Πέντε εβδομάδες αργότερα, ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί πάνω από 20.000%, φτάνοντας τα 4 εκατομμύρια streams την εβδομάδα. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, το τραγούδι είχε ξεπεράσει τα 14 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Εκτός από την εντυπωσιακή αύξηση στα streams, το τραγούδι ανεβαίνει ραγδαία στα επίσημα charts, περιλαμβανομένων των Spotify Viral Charts σε 65 χώρες, όπου έχει κατακτήσει:

την κορυφή σε Ινδία, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Αίγυπτο και Μαρόκο

την πρώτη πεντάδα σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Αυστραλία, Νότια Αφρική, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Δανία, Ρουμανία και πολλές άλλες χώρες.

Η Κόνι Φράνσις, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Concetta Rosa Maria Franconero, κατάγεται από το Νιου Τζέρσεϊ και ξεκίνησε την καριέρα της τραγουδώντας σε φεστιβάλ, talent shows και ποικίλα ψυχαγωγικά προγράμματα, πριν υπογράψει συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία.

Τα πρώτα της singles ήταν εμπορικές αποτυχίες, με συνέπεια να απομακρυνθεί από τη δισκογραφική της.

Το 1957 βρισκόταν ένα βήμα πριν εγκαταλείψει τη μουσική και σκεφτόταν ακόμη και καριέρα στην ιατρική, αφού της είχε προσφερθεί τετραετής υποτροφία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU). Όμως τότε ήρθε η μεγάλη της επιτυχία με το «Who's Sorry Now?», που την καθιέρωσε.

Μετά από αυτή την επιτυχία, η Φράνσις κυκλοφόρησε δεκάδες ακόμη επιτυχημένα τραγούδια, όπως:

Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης επανεμφάνισής της το 1974, η Φράνσις έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ενώ διέμενε σε ξενοδοχείο στο Λονγκ Άιλαντ, ένα γεγονός που περιέγραψε με λεπτομέρειες στα απομνημονεύματά της του 1984 με τίτλο «Who's Sorry Now?».

Εκεί θυμάται, επίσης, πώς παραλίγο να πεθάνει από ασφυξία κάτω από το βάρος ενός στρώματος που της πέταξε ο δράστης, καθώς και το πώς αντιμετώπισε την ντροπή και απογοήτευση του πατέρα της μετά την επίθεση.

iefimerida.gr