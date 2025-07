Ο Ντόναλντ Τραμπ έκλεψε σε παιχνίδι γκολφ; Τι δείχνει viral βίντεο

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι πολύ καλός στο γκολφ, αλλά μήπως δεν είναι όλα όπως φαίνονται;

Ένα βίντεο, που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, φαίνεται να δείχνει τον Αμερικανό πρόεδρο να λαμβάνει κάποια «βοήθεια» όταν η μπάλα του βρέθηκε σε δύσκολη θέση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε πενθήμερη επίσκεψη στη Σκωτία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συναντήθηκε σήμερα με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, μετά την εμπορική συμφωνία που ανακοίνωσε χθες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το viral βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ σε παιχνίδι γκολφ

Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε να βρει λίγο χρόνο προκειμένου να απολαύσει το αγαπημένο του σπορ, το γκολφ, στο θέρετρό του στο Ayrshire.

Ωστόσο, σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, ο 79χρονος Τραμπ φαίνεται να πλησιάζει μια τρύπα με το αμαξάκι του γκολφ, ενώ δύο βοηθοί του, που φορούν κόκκινα γιλέκα, περπατούν μπροστά του. Κάποια στιγμή όμως, ο ένας από αυτούς φαίνεται να βγάζει μία μπάλα του γκολφ από την τσέπη του και να την πετά διακριτικά.

🚨🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿⛳️ #WATCH — A caddie was seen dropping a ball for President Donald Trump during his Scotland golf trip.



Did he make par?pic.twitter.com/HgKuzHFXHa