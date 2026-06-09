Απειλή για τη νεολαία της ΕΕ τα συνθετικά «ναρκωτικά του ατμού» - Ουσίες που προκαλούν άμεσο εθισμό και καταστολή του αναπνευστικού

Έντονη ανησυχία προκαλούν τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τα Ναρκωτικά (EUDA) για το 2026.

Aποκαλύπτουν μια νέα, εφιαλτική απειλή που εξαπλώνεται ραγδαία ανάμεσα στους νέους: τα συνθετικά υγρά ναρκωτικά για ηλεκτρονικό τσιγάρο. Οι εγκληματικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται την τεράστια έκρηξη του vaping στις μικρές ηλικίες, μετατρέποντας μια καθημερινή συνήθεια των εφήβων σε παγίδα θανάτου.

Από τα συνθετικά προϊόντα κάνναβης στα φονικά οπιοειδή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πανευρωπαϊκής μελέτης ESPAD που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, η τεχνολογία του vaping γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης για τους εγκληματίες. Ενώ αρχικά η αγορά είχε κατακλυστεί από συνθετικά προϊόντα κάνναβης, πλέον οι αρχές εκφράζουν έντονους φόβους για την επέκταση της χρήσης σε νέα, εξαιρετικά ισχυρά συνθετικά οπιοειδή μέσω του ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Πρόκειται για ουσίες που προκαλούν άμεσο εθισμό και καταστολή του αναπνευστικού συστήματος, απειλώντας να μεταφέρουν την κρίση των οπιοειδών απευθείας στα σχολικά προαύλια.

Η EUDA και οι ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές χτυπούν καμπανάκι κινδύνου προς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση ενημέρωση και επαγρύπνηση, καθώς το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν είναι πλέον απλώς μια νεανική μόδα, αλλά ένα δυνητικό όχημα διοχέτευσης σκληρών ναρκωτικών.

Η «μόδα» του vaping έγινε η κερκόπορτα για τα ναρκωτικά

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει κυριεύσει τη νεολαία, με το 44% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών να δηλώνει ότι έχει δοκιμάσει έστω και μία φορά ηλεκτρονικό τσιγάρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η έναρξη γίνεται πλέον σε εξαιρετικά μικρές ηλικίες, ακόμη και από τα 13 έτη ή και νωρίτερα, δημιουργώντας μια στρατιά δυνητικά εξαρτημένων ατόμων.

Αυτή ακριβώς τη στροφή των εφήβων από το παραδοσιακό τσιγάρο προς τον ατμό επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τα κυκλώματα των εμπόρων. Πλέον, πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ αναφέρουν μαζικές κατασχέσεις υγρών αναπλήρωσης (e-liquids) που περιέχουν πανίσχυρες συνθετικές και ημισυνθετικές ουσίες.

Ο κίνδυνος για τα παιδιά είναι διπλός και θανάσιμος:

Άγνοια κινδύνου: Πολλοί νέοι κάνουν χρήση αυτών των ουσιών εντελώς άθελά τους, θεωρώντας ότι καπνίζουν ένα απλό, αθώο υγρό με γεύσεις.

Τοξικό κοκτέιλ: Λόγω της παράνομης παρασκευής τους, υπάρχει τεράστια διαφοροποίηση από παρτίδα σε παρτίδα. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης δεν ξέρει ποτέ τι δόση λαμβάνει, με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο οξείας δηλητηρίασης ή και μοιραίας υπερβολικής δόσης.

Πηγή: iefimerida.gr