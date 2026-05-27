Επέλεξαν να διατηρήσουν «ζωντανά» τα μικρά σχολεία σε 6 απομακρυσμένες κοινότητες

Τη συνέχιση της λειτουργίας μικρών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων σε απομακρυσμένες και ορεινές κοινότητες για την ερχόμενη σχολική χρονιά ανακοίνωσε την Τετάρτη η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου, μετά τη συνεδρία, στο Προεδρικό Μέγαρο, του Υπουργικού Συμβουλίου, που ενέκρινε σχετική πρόταση.

Στις δηλώσεις της, η κ. Μιχαηλίδου χαιρέτισε «με ιδιαίτερη ικανοποίηση» την έγκριση της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας για λειτουργία μικρών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων σε απομακρυσμένες και ορεινές κοινότητες για την ερχόμενη σχολική χρονιά, λέγοντας ότι η απόφαση εντάσσεται στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης για στήριξη των ορεινών, απομακρυσμένων και μικρών κοινοτήτων.

«Διατηρούμε ζωντανά τα σχολεία μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η απόφαση επιβεβαιώνει έμπρακτα πως η Κυβέρνηση στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, τις οικογένειες της υπαίθρου και το δικαίωμα κάθε παιδιού σε ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του.

Συγκεκριμένα, είπε ότι αποφασίστηκε, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων κανονισμών, η διατήρηση της λειτουργίας σχολικών μονάδων σε μικρές και απομακρυσμένες κοινότητες, όπως ο Κάμπος, ο Κορμακίτης, η Ορούντα, ο Φαρμακάς, η Παναγιά και η Αψού.

Η απόφαση αυτή, σημείωσε η Υπουργός Παιδείας, «δεν αποτελεί μόνο εκπαιδευτική επιλογή», αλλά «πράξη κοινωνικής συνοχής, στήριξης της υπαίθρου και ενίσχυσης της ζωής των κοινοτήτων μας».

Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει να επενδύει σε μια ανθρωποκεντρική παιδεία, «με ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά και με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κοινότητας».

Ερωτηθείσα για το θέμα του συστήματος διορισμών στην εκπαίδευση, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις και ότι εντός των επόμενων εβδομάδων θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, ώστε να παρουσιαστεί το τελικό σενάριο.

Όπως ανέφερε, το σενάριο αυτό θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, ώστε να καταθέσουν τις απόψεις τους όλοι οι εμπλεκόμενοι, και στη συνέχεια, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα οδηγηθεί στη Βουλή, καθώς απαιτείται σχετική ρύθμιση.

Η Υπουργός είπε ότι η προσπάθεια κινείται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά στη διόρθωση στρεβλώσεων στις εξετάσεις για τους διορισίμους, δηλαδή προβλημάτων που έχουν παρατηρηθεί κατά τη δεκαετία που πέρασε, ενώ το δεύτερο αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα διορίζονται οι εκπαιδευτικοί, στη βάση των υφιστάμενων κανονισμών και της νομοθεσίας, η οποία προβλέπει την κατάργηση του καταλόγου διοριστέων, ανέφερε.

ΚΥΠΕ