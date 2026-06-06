Τέλος στα «παιδιά με ειδικές ανάγκες» - Η «ειδική μονάδα» δίνει τη θέση της στο «πρόγραμμα ενισχυμένης στήριξης»

Τέλος στα «παιδιά με ειδικές ανάγκες» και στις «ειδικές μονάδες» επιχειρεί να βάλει το νέο νομοσχέδιο για την ειδική εκπαίδευση, το οποίο αλλάζει τη γλώσσα, τις διαδικασίες και τη φιλοσοφία ενός πλαισίου που θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1999. Αν και ο νόμος έχει τροποποιηθεί ξανά τα προηγούμενα χρόνια, οι αλλαγές που προωθούνται σήμερα αγγίζουν τον πυρήνα του συστήματος, όπως ποιο παιδί αξιολογείται, με ποια διαδικασία, πού φοιτά, πώς στηρίζεται και ποια δικαιώματα έχουν οι γονείς μέσα σε αυτή τη διαδρομή. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντικατάσταση του όρου «παιδί με ειδικές ανάγκες» από τον όρο «παιδί με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», αλλά και η κατάργηση της «ειδικής μονάδας», η οποία δίνει τη θέση της στο «πρόγραμμα ενισχυμένης στήριξης». Η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο την ορολογία, αφού το πρόγραμμα ορίζεται ως εντατική εκπαιδευτική ή άλλη στήριξη που παρέχεται σε παιδιά που φοιτούν σε γενικό σχολείο. Στους κανονισμούς προβλέπεται ότι τα παιδιά αυτά εγγράφονται κανονικά στο μητρώο του σχολείου και στο μαθητολόγιο της τάξης που αντιστοιχεί, κατά το δυνατόν, στην ηλικία τους.

Τι αλλάζει το νέο πλαίσιο

Πέραν της αλλαγής των ορολογίων, το τροποποιητικό νομοσχέδιο και οι κανονισμοί που το συνοδεύουν εισάγουν μια σειρά αλλαγών που επηρεάζουν τη διαδικασία παραπομπής, αξιολόγησης, φοίτησης και στήριξης των παιδιών. Μεταξύ αυτών: